Después de 5 años, Fortnite vuelve al Google Play Store: cómo descargar el videojuego

El regreso del popular battle royale, Fortnite, marca un punto de inflexión en una disputa que comenzó en 2020 y que tuvo consecuencias directas para millones de usuarios. Aunque todavía no está disponible en todos los mercados, la vuelta a la tienda oficial de Google es una señal clave del nuevo escenario entre ambas compañías.

Por qué Fortnite había desaparecido de Google Play

Fortnite fue eliminado de Google Play en agosto de 2020, cuando Epic Games decidió incorporar un sistema de pagos propio dentro del juego, evitando la comisión que Google cobra a las aplicaciones distribuidas en su tienda.

Esa decisión derivó en una batalla judicial que se extendió durante años y que tuvo fallos parciales a favor de Epic en Estados Unidos. Como resultado, Google se vio obligado a modificar ciertas prácticas vinculadas a su tienda de aplicaciones, lo que finalmente habilitó el regreso del juego.

Durante todo ese tiempo, Fortnite siguió disponible en Android, pero fuera del ecosistema de Google Play, lo que implicaba descargas externas y un proceso más engorroso para los usuarios.

Cómo descargar Fortnite desde Google Play

Para quienes se encuentren en Estados Unidos, el proceso es simple y similar al de cualquier otra app:

Abrir Google Play Store en un dispositivo Android. Buscar Fortnite y verificar que el desarrollador sea Epic Games. Seleccionar Instalar y esperar la descarga.

Una vez descargado, el juego se actualiza y gestiona directamente desde la tienda oficial de Google, algo que no ocurría desde hace cinco años.

Qué pasa en Argentina y el resto de la región

Por el momento, Fortnite todavía no figura en Google Play en Argentina, aunque Epic mantiene alternativas oficiales para jugar en Android:

Epic Games Store para Android : permite descargar Fortnite directamente desde la web de Epic.

Servicios de juego en la nube compatibles, que permiten jugar sin instalar el título en el dispositivo.

Desde Epic Games no descartaron que el regreso a Google Play se amplíe a más países en los próximos meses, aunque todavía no hay fechas confirmadas.

Qué significa este regreso para los jugadores

La vuelta de Fortnite a Google Play simplifica el acceso al juego, mejora la seguridad en las descargas y devuelve a Android una de las aplicaciones más populares del mundo gamer. Además, sienta un precedente clave en la relación entre grandes desarrolladores y las tiendas de aplicaciones, con impacto directo en futuras políticas de distribución.

Por ahora, el regreso es parcial, pero marca el final de una etapa de cinco años de conflicto que cambió para siempre el ecosistema móvil.