El CEO de OpenAI lanzó World App: chat encriptado y pagos globales

Integra mensajería encriptada, acceso financiero global y prueba de humanidad anónima.

Tools for Humanity presentó la nueva World App, una súper app que integra mensajería encriptada, acceso financiero global y prueba de humanidad anónima. El anuncio se realizó durante el evento “Unwrapped”, en la sede de la compañía en San Francisco, con la participación de los cofundadores Sam Altman (CEO DE Open AI) y Alex Blania. El objetivo es claro: ofrecer una capa de confianza para el nuevo internet impulsado por inteligencia artificial.

La adopción de la plataforma viene creciendo a ritmo acelerado. Hoy, casi 40 millones de personas usan World App y alrededor de 20 millones ya verificaron su World ID. En septiembre de 2025, la aplicación se convirtió en la billetera digital con más usuarios activos mensuales del mundo, según SensorTower. El dato no es menor: alguien se registra en la app cada 1,7 segundos y una persona se verifica en un Orb cada 3,6 segundos.

World Chat: mensajería segura entre humanos

Una de las principales novedades es World Chat, una experiencia de mensajería integrada directamente en la app y diseñada para priorizar la autenticidad y la privacidad. Los chats cuentan con cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo XMTP, sin necesidad de número de teléfono ni recolección de metadatos.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran:

Identificación visual de humanos verificados mediante World ID.

Envío y solicitud de activos digitales directamente desde el chat.

Mini apps dentro de las conversaciones, como juegos o herramientas financieras.

Próxima verificación opcional de fotos de perfil para reducir deepfakes.

Los chats cuentan con cifrado de extremo a extremo.

Una cuenta global con foco en las finanzas digitales

La versión actualizada de World App también refuerza su propuesta financiera. La app permite acceder y usar activos digitales de forma sencilla entre distintos países, todo desde una sola plataforma.

Algunas de las funciones clave incluyen:

Cuentas virtuales en dólares disponibles en 18 países, incluida América Latina.

Soporte para múltiples stablecoins, como USDC, wARS, wBRL y wCLP, sin comisiones dentro de la app.

Opción de generar rendimientos de hasta 16% APY .

Pagos con códigos QR en más de un millón de comercios en Argentina.

World ID y el camino hacia un internet más confiable

World ID suma nuevas herramientas para mejorar la confianza online, como la insignia de humano verificado y la verificación de edad con preservación de la privacidad, ya integrada en Tinder Japón. Con esta combinación de identidad digital, mensajería y servicios financieros, Tools for Humanity busca sentar las bases de un internet más humano, seguro y verificable.