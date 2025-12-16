El Parlamento Europeo aprobó una enmienda que compromete la firma del acuerdo Mercosur-UE

La sanción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se empasta a días se su posible firma este jueves. El Parlamento Europeo votó a favor de endurecer la medida de salvaguardia propuesta por la Comisión Europea en octubre pasado y promovida el domingo por el gobierno francés en un intento de último minuto para tener el mejor acuerdo posible para sus productores agrícolas. Los cambios en la salvaguardia serán presentados por los eurodiputados ante el Consejo Europeo (formado por los veintisiete jefes de Estado, el presidente de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo) este miércoles en un encuentro en el que intentarán consensuar un texto.

Los cambios aprobados facilitan la activación de la salvaguardia al reducir los umbrales que darían lugar a una investigación del acuerdo una vez aprobado y en curso. El aumento de las importaciones y los precios requeridos para iniciar una investigación se redujeron del 10 % interanual al 5 %, en comparación con la media de los últimos tres años. Según informó Euractiv, una coalición de varios partidos se aseguró suficiente apoyo para varias enmiendas adicionales que incluyen reciprocidad en las normas de salud y producción. Esto podría justificar la activación de la salvaguardia “cuando haya evidencia creíble de que las importaciones que se benefician de preferencias arancelarias no cumplen requisitos equivalentes en materia ambiental, de bienestar animal, de salud, de seguridad alimentaria o de protección laboral aplicables a los productores de la Unión”, indicó el medio europeo.

Otra enmienda del mismo grupo de legisladores y que ya recibió el respaldo de los eurodiputados refuerza el lenguaje que obliga a la Comisión a adoptar salvaguardias si una investigación concluye que el daño está vinculado a las importaciones del Mercosur. Los legisladores también presionaron para que se estableciera una redacción más clara que definiera qué constituye un “daño grave” al sector agrícola que justificaría una salvaguardia, con el objetivo de presionar a la Comisión para que inicie investigaciones más fácilmente.

"Aunque se refuercen, estas cláusulas nunca ofrecerán una protección real a nuestros agricultores, ya que llegarían demasiado tarde, cuando ya se habrán visto obligados a cerrar sus explotaciones", declaró la eurodiputada verde francesa Majdouline Sbaï, miembro del grupo multipartidista. "Las cláusulas de salvaguardia y las cláusulas espejo son complementarias: no se puede proteger el mercado únicamente con base en volúmenes y precios sin proteger a nuestros agricultores de la competencia desleal. Cualquier otra cosa es pura cortina de humo", declaró el eurodiputado belga Benoît Cassart (Renew), quien impulsó la introducción de la enmienda.

