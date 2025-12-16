Condenan a perpetua al femicida de Patricia Aybar: el acusado confesó el crimen hace días

A más de tres años del femicidio de Patricia Aybar, cometido el 2 de mayo de 2022, en el Barrio Jardín de Villa Elvira, José Luis Rodríguez, ex pareja de Aybar, fue condenado este lunes a prisión perpetua por el femicidio de Patricia. El fallo fue leído a sala llena, y en el mismo se informó que se fijaría un mínimo de 40 años de prisión efectiva antes de que el condenado pueda acceder a la libertad condicional.

El escenario principal en el cual se llevó a cabo la sentencia fue la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 y los encargados de dar dictamen fueron los jueces: Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, quienes dieron por probado el “homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y la violencia de género”.

Según informaron distintos medios, en una de las audiencias llevadas a cabo, el mismo Rodríguez confesó el delito ante la atenta mirada de todos los presentes en la sala, al asumir su responsabilidad en el hecho, el condenado afirmó: "Me tengo que pudrir en la cárcel".

Además de confirmar que el femicida solo podrá acceder a la libertad condicional luego de 40 años de cumplimiento de prisión efectiva, el fallo también desestimó el pedido de la defensa oficial, mediante el cual solicitaban la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, dada la edad avanzada del acusado y solicitando que se habilitara una revisión de la pena. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y agregó: "Las agravantes y el contexto hacen imposible otra alternativa que no sea la máxima sanción prevista legalmente".

Para llegar a esta conclusión, fue fundamental la actuación de la fiscal Leila Aguilar, quien durante el juicio brindó detalles de las reiteradas situaciones de violencia sufridas por la víctima y expuso el contexto de extrema vulnerabilidad en que se encontraba.

El femicidio de Patricia Aybar

El 2 de mayo del año 2022, Patricia Aybar fue asesinada en su domicilio ubicado en el Barrio Jardín de Villa Elvira, más precisamente en la calle 80 entre 118 y 118 bis.

Aquél día, José Luis Rodríguez, de 62 años, se acercó hasta la vivienda y atacó a Aybar, provocando su fallecimiento. Esa misma jornada, el entonces acusado fue detenido y durante todo el proceso judicial permaneció privado de su libertad bajo prisión preventiva.

Posteriormente, finalizando las audiencias por el juicio y ya habiendo confesado el delito, Rodríguez sostuvo: "No quiero defenderme, solo espero que mis hijos puedan tener paz".

Finalmente, la decisión de los jueces estableció un periodo de 4 décadas de prisión efectiva desde que la sentencia quede firme para que el condenado pueda solicitar la libertad condicional.