El ex baterista de Callejeros, Eduardo Arturo Vásquez, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Wanda Taddei, hace 15 años. El hombre, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Devoto, solicitó recientemente la posibilidad de acceder a salidas transitorias, situación que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) consideró inoportuna, ya que "no lo consideran listo". Para solicitar el acceso a las salidas transitorias, Vásquez tuvo que enfrentar al Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal y, en un impactante movimiento, confesó el crimen de Wanda.

A 15 años del femicidio de Wanda, el juez de ejecución penal, Axel López, habilitó para Vásquez el beneficio de las salidas transitorias, contrariando opiniones como la del Servicio Penitenciario Federal, quienes no lo consideran listo, o el sector criminológico de la penitenciaría, quienes aseguran: "Es necesario que el interno no solo cumpla con los requisitos formales sino que haya incorporado las herramientas que posibilitan su autorregulación dentro de un régimen de tipo abierto".

Por su parte, quien sí dio el visto bueno fue el área de Psicología del Hospital Penitenciario Central II, desde donde sostienen: "En este tiempo, el interno puede adaptarse al encuadre propuesto, con buena predisposición", esto se aseguró tras no encontrar en el interno signos de agresividad hacia otros.

A su vez, los fiscales Guillermina Padín y Diego Yomha rechazaron esta solicitud de salidas transitorias, considerando que: "A la luz de la evolución de Vásquez en el régimen progresivo, de la gravedad del delito cometido y de la pena impuesta; no quedan dudas que continúa sin cumplir acabadamente con los objetivos propuestos".

Lo cierto es que para acceder a las salidas transitorias tener el visto bueno del SPF suele ser condición necesaria, esto derivó en que desde dentro del sistema penintenciario consideren que el juez López "se apartó del criterio", ya que para el Servicio no está apto y los informes de este son negativos.

Bajo el marco del nuevo vínculo romántico de Vásquez, y con la noticia de que va a ser padre, el femicida pidió poder acceder a las salidas transitorias en agosto de este año, como requisito para acceder a este beneficio, el ex baterista de Callejeros debió enfrentar al Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que depende de la Cámara Federal de Casación Penal, integrado por una trabajadora social y una psiquiatra. En ese momento, en un sorpresivo movimiento, el hombre confesó el femicidio de Wanda Taddei.

La confesión del crimen de Wanda

En su diálogo con el Equipo Interdisciplinario, Vásquez admitió el crimen y dio detalles acerca de todo lo que sucedió aquel día.

"Pienso que fue el error más grande de mi vida. Por ahí tendría que haber sido consciente de que yo no estaba capacitado para abordar esa relación, pero yo sentía mucho amor", aseguró el femicida, quien también agregó: "No la quería dejar porque yo la amaba".

Posteriormente, el condenado a perpetua procedió a relatar los acontecimientos del día del crimen, comentando que se encontró con un amigo el cual aseguraba que su hijo había sido abusado sexualmente. "Después del ensayo yo me fui con él y me quedé para tratar de contenerlo. Wanda llamaba y sospechaba que yo estaba con minas tomando merca. Eso a Wanda le molestó mucho... Me había agitado mucho, me había sacado de un estado de paz", sostuvo.

"Me parece que no queda claro mis sentimientos respecto de la pérdida que ocasioné... Tuve muchos obstáculos para verme como responsable por el profundo amor que le tenía a Wanda. Estuve muchos años negando eso por culpa, por haber arruinado la vida de la familia de ella, la misma mía. Me costó mucho posicionarme como responsable", concluyó.

Si bien desde el Equipo Interdisciplinario consideran como positivo que el penado reconozca su responsabilidad en los hechos que cometió, siguen sin poder afirmar o negar que este sea un motivo suficiente para promocionarlo al periodo de prueba.