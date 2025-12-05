El Turco Asís contó cuál es el verdadero enojo de Villarruel con Milei: "No había cumplido"

Atención a lo que contó El Turco Asís sobre la verdadera interna de Javier Milei y Victoria Villarruel.

El Turco Asís analizó el trasfondo del distanciamiento de Victoria Villarruel y Javier Milei. En su sitio web oficial, el analista político explicó cuál es el verdadero enojo de la vicepresidenta: "No había cumpido con lo anunciado".

"El incipiente Milei despuntaba como boceto de fenómeno. Nicolás Posse, El Premier Breve, injustamente olvidado, era el funcionario pragmático que distribuía el juego. La aviación venía con el negocio de la chatarra dinamarquesa de los F6", comenzó diciendo Asís.

Acto seguido, el analista político explicó: "Los marineros apretaban con la necesidad de tener un submarino Scorpene. Correspondía entonces ceder el Poder del Ejército a la señora Victoria Villarruel, La Cayetana (por Álvarez de Toledo). Aún Victoria no se había consagrado como la enemiga íntima del Panelista de Intratables. Pero la vicepresidenta ya se encontraba desairada porque el Panelista no había cumplido con lo anunciado en el Templo de Bonelli".

Milei faltó a su palabra: el enojo de Villarruel según El Turco Asís

Argumentando que el enojo de Villarruel se debió al incumplimiento de la palabra de Milei, Asís aseguró "que su vicepresidenta iba a manejar 'los temas de su especialidad, Defensa, Seguridad e Inteligencia'. Sin embargo, desde el Acuerdo Revolucionario de Acassuso, la Seguridad le pertenecía en adelante a Patricia, la Montonera del Bien. Y Defensa para el vice frustrado de Patricia, Luis Petri, El Carucha".

"Es Carucha el que espera ansioso la inauguración oficial de la chatarra de Dinamarca. Con intenciones de lucirse con los avioncitos y recién después entregar el ministerio. Para asumir, en la Pajarera, como diputado. Sin perderse el show de los F6 que cuesta 25 mil módicos dólares la hora. Sólo para volarlos. La cuestión del armamento es un negocio aparte", cerró El Turco Asís.