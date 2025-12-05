Mujer Cebra despide Clase B en Niceto: “Es como si hubiéramos encontrado un color nuevo”

Mujer Cebra despide Clase B en Niceto y se prepara para "un color nuevo”.

El 12 de diciembre vibra como una fecha marcada a fuego para Mujer Cebra, ya que no es solo el último show en Niceto del 2025, sino que es el final de una era, el cierre definitivo de Clase B, ese disco que los empujó a crecer, a desarmarse y a recomponerse con más precisión que nunca.

Santiago Piedra, Gonzalo “Gordo” Muhape y Patricio García Seminara llegan a la fecha como quienes vienen transitando meses de caos creativo: mudanzas forzadas, sesiones hasta las cinco de la mañana en una oficina perdida en el microcentro, y un nuevo disco que ya huele a una mutación profunda. “Parece que pasó menos tiempo del que pasó”, dice Santi, “Clase B nos enseñó a no hacer todo a los tumbos, a bajar un poco y pensar bien qué queremos hacer y qué no”.

El Gordo asiente: “Nos hizo entender mejor nuestros procesos, qué nos gusta y cómo hacerlo”. Pato remata: “Nunca se terminan de despedir los discos… pero sí es seguro que lo que viene va a tener una impronta, una estética y conceptos nuevos”. Y ahí está el punto. Niceto será un cierre, sí. Pero también una bisagra.

Después de Clase B: un color que antes no existía

El nuevo álbum, que están grabando con Mariano Otero, nació en el peor escenario posible. Un día estaban en su sala de siempre, la que habitaban desde 2018, y al otro, desalojados sin aviso. “Fue como si me hubieran dejado en la calle”, admite Pato. “Ese lugar era nuestro refugio contra el mundo”. Pero, como en todo buen relato de rock, el golpe se transformó en motor. Terminaron dos meses componiendo en una oficina en pleno microcentro, entre zumbidos de tubos fluorescentes y la paranoia de la madrugada porteña.

“Se sintió muy distópico”, dice el Gordo y Santi agrega: “Estamos muy manija con lo que estamos haciendo. Si bien tuvimos muchos contratiempos, eso hizo que el disco se armara de maneras distintas. Terminamos haciendo las cosas de otra manera para buscar algo nuevo”.

Como si a la noche no le alcanzara con despedir una era y presentar música nueva, el show del 12 de diciembre en Niceto será además un doble cumpleaños. Santi y Pato cumplen el 12/12. Una simetría casi mística. “Desde que empezamos a tocar en vivo que lo celebramos así, con un show”, cuentan los tres. “Es muy loco. Este año no pensábamos tener un show propio y no lo pudimos evitar. Es nuestra manera de festejar: en Niceto, en casa, con los amigos de la vida y colegas de la escena", agrega Pato.

2026 traerá música nueva y, sobre todo, una nueva identidad para Mujer Cebra. “Es algo que siempre quisimos hacer”, dice Santi. “Es como si hubiéramos encontrado un color nuevo”. El Gordo va más allá: “En el pasado nos autoimpusimos ciertas restricciones que ahora ya no sentimos necesarias. Lo que hicimos hasta acá sirvió para sentar las bases de lo que viene. Y creo que va a dar que hablar”. Pato cierra con sinceridad desarmante: “Es el primer disco en el que no nos prohibimos nada. Podría decirse que es lo que siempre quisimos hacer”.