Memes del sorteo del Mundial 2026: Infantino, Tapia y los demás que fueron protagonistas

Los mejores meses del sorteo del Mundial 2026.

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, y la Selección Argentina se encuentra a la espera de los rivales que deberá enfrentar en esta primera instancia para defender el título obtenido en Qatar 2022. Lionel Scaloni, entrenador del combinado nacional, y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, son los representantes de la 'Albiceleste' presentes en la ceremonia que se celebra en Washington D.C..

En esta ocasión, como siempre que hay un importante evento en el ambiente del fútbol, las redes sociales se llenaron con reacciones y memes de los momentos que se viven durante la gala. Desde las demoras para que comience el sorteo de forma oficial hasta la ausencia de alguna selección en el certamen, estas son las mejores publicaciones acerca del sorteo del Mundial 2026.

Los memes en la previa del sorteo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026