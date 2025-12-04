Nuevos descuentos para jubilados: cuánto reintegra Anses en supermercados

En medio de un escenario económico ajustado, los jubilados buscan cada vez más alternativas para aliviar el gasto mensual en alimentos y productos esenciales. En ese contexto, la Anses amplió y actualizó su esquema de descuentos para compras en supermercados, con reintegros variables según el banco donde cada beneficiario cobra sus haberes. Las promociones incluyen ahorros con débito, crédito, QR y beneficios exclusivos por entidad financiera.

Descuentos para quienes cobran haberes en Banco Supervielle

El Banco Supervielle sumó nuevos beneficios destinados a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El programa permite acceder a un 20% de descuento pagando con tarjeta de débito (tope $ 25.000) o vía QR (tope $15.000). Si se combinan ambos métodos, el ahorro mensual puede llegar a $ 40.000.

Los descuentos se aplican los días martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, además de un 25% sin tope en Coto, uno de los beneficios más fuertes del esquema actual. En farmacias, el reintegro alcanza el 50%, con topes combinables que llegan a $ 12.000.

En compras online a través de Tienda Supervielle en Mercado Libre, se suma un 15% adicional en los rubros supermercado y farmacia, además de 3 cuotas sin interés todos los días -y hasta 12 los jueves- con tarjeta de crédito Visa.

Reintegros exclusivos para clientes del Banco Nación

Quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación acceden a un 5% de reintegro adicional en compras abonadas mediante BNA+ MODO, ya sea con tarjeta de débito o crédito. El beneficio aplica en Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, con un tope de $ 20.000 mensuales.

Además, el banco ofrece una tasa nominal anual del 32% como remuneración diaria del saldo disponible en la cuenta, hasta un máximo de $500.000.

Ahorros para jubilados que cobran en Banco Galicia

Los clientes Galicia pueden obtener hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas adheridas. Los topes mensuales son de $ 20.000 en supermercados y $ 12.000 en farmacias y ópticas. Para quienes poseen cuentas remuneradas FIMA, el rendimiento diario asciende a una TNA del 33,2% sin tope de saldo.

Supermercados adheridos y montos de ahorro

Los descuentos de Anses incluyen beneficios directos en supermercados, que varían según la cadena: