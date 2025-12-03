De cuánto es el salario mínimo de jubilados en diciembre 2025: cuánto cobran

Cuánto cobran los jubilados de mínima

En diciembre de 2025, los jubilados que perciben el haber mínimo reciben un nuevo aumento del 2,34%, en línea con la inflación de octubre, según la actualización mensual que aplica la Anses. Al incremento se le suma el bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, por lo que el último mes del año se convierte en uno de los de mayor ingreso para este sector.

Con la suba confirmada, la jubilación mínima pasa a ser de $340.879,59. Al agregar el bono y el medio aguinaldo, el ingreso total de bolsillo asciende a $581.319,38.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en diciembre

El aumento del 2,34% también impacta en el resto de las prestaciones:

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

PUAM: $272.703,67 + $70.000 de bono + aguinaldo = $479.055,50

Pensiones No Contributivas: $238.615,71 + $70.000 de bono + aguinaldo = $427.923,56

ANSES: cuánto cobran jubilados

Cuándo se cobra el aguinaldo y el bono de $70.000

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga junto con el haber mensual, de acuerdo con el calendario oficial. Las fechas varían según la terminación del DNI y se extienden durante todo diciembre. El refuerzo previsional está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las pensiones no contributivas. Para los beneficiarios con ingresos superiores al haber mínimo, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Si bien los haberes se actualizan todos los meses por el índice de precios, el bono continúa congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Esto hace que, en términos reales, el aumento efectivo del ingreso de bolsillo quede por debajo del ritmo de la inflación.

En síntesis, el esquema de actualización de diciembre incluye tres componentes: el aumento por movilidad (que este mes será del 2,34%), el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario, que no es universal y está focalizado en los sectores más vulnerables del sistema previsional. Incluyendo diciembre, el bono ya lleva congelado 21 meses, dado que no se actualiza desde marzo de 2024.

De este modo, los jubilados que cobran la mínima recibirán en diciembre $340.879,59 de haber básico, $70.000 de bono y $170.439,79 de medio aguinaldo (debido a que el medio aguinaldo se aplica solo al haber básico, sin bono). Por lo tanto, ningún jubilado cobrará en diciembre menos de $581.319,38.

Jubilados ANSES

Quiénes acceden al aguinaldo de ANSES

Cobran aguinaldo:

Jubilados del sistema previsional.

Pensionados.

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Titulares de pensiones por fallecimiento.

No cobran aguinaldo quienes perciben: