River y el mercado de pases 2026: los 3 refuerzos apuntados y puestos que quiere Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

River Plate comienza a delinear lo que será el mercado de pases con vistas al 2026. Una nueva temporada en donde su entrenador Marcelo Gallardo sabe que no tendrá más margen de error frente a lo que fue un año muy negativo en lo deportivo, donde no pudo conseguir títulos ni tampoco estuvo cerca de conseguirlos. Por ello mismo, la renovación del plantel es inevitable y se convirtió en el fin de ciclo para algunos nombres históricos.

El presidente del club, Stefano Di Carlo, decidió darle un voto de confianza al histórico DT y le renovó el contrato hasta diciembre de 2026 en la previa al último Superclásico contra Boca. Pero la intención es en este mercado de pases poner ciertos límites a los gastos que se pueden llegar a realizar. En este caso, la intención es ir por nombres puntuales en algunos sectores del campo de juego, para potenciar al equipo.

Qué puestos busca reforzar Gallardo

El "Muñeco" Gallardo pidió reforzar a su equipo en cuatro puestos puntuales: un lateral izquierdo, un volante central, un mediapunta y un delantero. Lugares de la cancha en los que River perderá algunos futbolistas importantes, a los que les toca irse tras un semestre que desnudó la necesidad de renovar el plantel. Entre ellos se encuentran Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Miguel Borja.

Qué jugadores pueden llegar a River

Para el lateral izquierdo, el apuntado por Gallardo es Román Vega. El ex marcador de punta de Argentinos tuvo chances de llegar a River en el último mercado de pases pero terminó recalando en Zenit de Rusia, que desembolsó cerca de diez millones de dólares por su ficha, pero lo utilizó poco hasta el momento. Por otro lado, respecto al puesto de mediocampista central, todavía no hay nombres definidos, aunque saben que esta vez no pueden fallar, después de las experiencias fallidas en los últimos mercados de pases con nombres como los de Juan Portillo y anteriormente Nicolás Fonseca.

Román Vega, uno de los nombres apuntados.

En cuanto al mediapunta, el nombre del revulsivo al que apunta River es Claudio "Diablito" Echeverri, quien no goza de oportunidades en Bayer Leverkusen y analiza volver a Manchester City para concretar un nuevo préstamo. El juvenil surgido del club no se afianzó aún en Europa y manifestó en redes sociales su deseo de volver a Núñez para relanzar su carrera, pero que llegue dependerá de la buena voluntad del conjunto inglés.

Claudio Echeverri, el sueño de Gallardo.

Por último, para el puesto de centrodelantero, el nombre apuntado es el de Luciano Gondou. El nueve la rompió en Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors. Fue vendido al Zenit de San Pertersburgo, pero allí no logró tener la continuidad deseada, por lo que no vería con malos ojos regresar al país. Un puesto prioritario para el "Millonario", que busca compañero de dupla para Maxi Salas.