Conflicto en Santa Cruz: municipales realizan un paro de 72 horas por incumplimiento de pago

El conflicto entre los trabajadores municipales y las autoridades de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, volvió a profundizarse este martes con el inicio de un paro por 72 horas. Desde el quincho del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Caleta Olivia (SOEMCO), donde se concentraron trabajadores, el delegado del sector Telefónica, Omar Khron, advirtió que, si no hay respuestas, las acciones gremiales "se irán endureciendo día a día".

Khron señaló que el reclamo principal es el incumplimiento del acta firmada el 12 de agosto, que establecía una recomposición salarial para todos los trabajadores municipales -incluidos quienes no adhieren al paro y también los funcionarios políticos-. "No vamos a doblegarnos ante un reclamo que es justo. Quien está en falta es el Ejecutivo, no los trabajadores", afirmó.

De esta manera, destacó que el acatamiento al paro supera el 80%, aunque remarcó que aún existen empleados que enfrentan presiones en sus sectores. "Seguimos repudiando el hostigamiento. Si un secretario hostiga a los trabajadores, el que debe correrse es él, no el compañero", expresó en diálogo con El Caletense.

El delegado informó que durante estos días no habrá presencia en los sectores, pero el sindicato realizará actividades gremiales de todas maneras: entre ellas, el relevamiento en distintas áreas municipales, recorridas para reforzar la información entre los trabajadores, preparación de una nueva convocatoria al municipio para la presentación formal de un petitorio.

Además, responsabilizó también al gobierno de Claudio Vidal. "Santa Cruz es una de las provincias más ricas del país y, sin embargo, seguimos viviendo así. Nos condicionan políticamente, no reclaman lo que corresponde y después el costo lo pagamos los trabajadores", criticó.

Consultado sobre el desgaste que genera un conflicto recurrente, Khron fue contundente: "Sí, cansa y molesta, pero muchos canalizamos esa bronca para luchar. En 25 años de municipal nunca vi un gobierno que no nos someta a esta situación. Son políticas que nos empobrecen y que vienen aplicando gobierno tras gobierno", señal.

Posible endurecimiento del plan de lucha en Santa Cruz

Si persiste la falta de respuestas, el gremio no descarta avanzar con medidas más profundas, incluso un paro por tiempo indeterminado. "Si siguen con el capricho de no cumplir lo que firmaron, vamos a endurecer el plan de lucha. Ellos mismos están empujando a que los servicios se resientan. Nosotros somos prestadores de servicios, pero los responsables de esta situación son el Ejecutivo municipal y el gobierno provincial", sostuvo.

Khron reconoció que existen diferencias entre trabajadores, descreimiento y presiones, pero aseguró que la unidad comenzó a consolidarse: "Falta, pero vamos por ese camino. Para salir de esta situación hay que luchar. Mirar para otro lado no sirve", aseguró.

"Si no reflexionan o cambian su actitud, no va a llegar a nada bueno", reafirmó. En lo personal, el delegado dijo que cree que el municipio tenía la plata, por eso se firmó el acuerdo, pero en el medio hubo algo entre municipio y provincia, donde el que paga los platos rotos ahora son los municipales. "No hemos hecho nada fuera de lugar, reclamamos algo justo que corresponde, que está firmado. Los que fallan son ellos", subrayó.