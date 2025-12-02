Veterinarios de epidemias de la UE empiezan a trabajar en el brote de peste porcina de Barcelona

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre corre en una zona cerrada al senderismo debido al virus de la peste porcina africana, cerca de un cartel que informa a la gente en el parque de Collserola, en Cerdanyola del Vallés, a las afueras de Barcelona, España

Un grupo operativo de veterinarios de la UE especializados en epidemias empezó a trabajar el martes en Barcelona mientras España intenta contener un brote de peste porcina africana que le ha obligado a detener algunas exportaciones de carne de cerdo.

Los expertos en virología y gestión de riesgos visitarán una zona de exclusión de 6 kilómetros alrededor del área afectada en Bellaterra para estudiar la situación, asesorar y preparar un informe de seguimiento con recomendaciones, según un portavoz de la Comisión Europea.

España es el principal productor de carne de cerdo de la UE, con una cuarta parte de la producción del bloque, por delante de Alemania, con exportaciones anuales por valor de unos 3.500 millones de euros (4.050 millones de dólares).

El lunes reanudó los envíos de otras regiones a China, que representa casi el 42% de las exportaciones españolas de carne de cerdo fuera de la UE, después de que Pekín confirmara que solo limitaría las importaciones procedentes del área de Barcelona, en línea con un acuerdo de regionalización firmado recientemente.

Pero otros países, entre ellos Reino Unido, México y Canadá, han suspendido una amplia gama de envíos de carne de cerdo y subproductos procedentes de toda España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les instó a seguir comprando en las regiones situadas fuera de la zona de contención.

"Es importante mantener abiertos los mercados, más allá del europeo, para la exportación del porcino", dijo Sánchez en una entrevista en TVE.

BROTES EN TODA EUROPA

El grupo operativo de la UE se desplegó por última vez en septiembre para ayudar a controlar un brote de peste porcina en Estonia.

Croacia también está tratando de contener un brote, mientras que Italia y Alemania han registrado casos en los últimos años que han provocado el sacrificio de cerdos.

"Las medidas de bioseguridad deben reforzarse aún más con tres países (España, Italia y Alemania) de nuestro entorno afectados ahora", dijo Anne Richard, directora de la asociación francesa de la industria porcina Inaporc.

Las autoridades sospechan que el virus pudo propagarse después de que un jabalí comiera alimentos contaminados, posiblemente un bocadillo traído de fuera de España. El virus es inofensivo para los humanos, pero se propaga rápidamente entre cerdos y jabalíes, para los que puede ser mortal.

Se detectó en dos jabalíes de una zona boscosa y montañosa de las afueras de Barcelona, y se están realizando pruebas en otros ocho.

El brote podría permitir a los ganaderos estadounidenses exportar más.

"Con más países de la UE que detectan PPA dentro de sus fronteras, los productores estadounidenses tienen la oportunidad de satisfacer la demanda mundial", declaró la consultora estadounidense Steiner Consulting Group.

Se espera que las exportaciones de carne de cerdo de Estados Unidos caigan un 0,3% a 6.960 millones de libras en 2026, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

"Si el reciente brote en España no se contiene, esperaríamos que las exportaciones estadounidenses de carne de cerdo superen de nuevo los 7.000 millones de libras", dijo Steiner Consulting.

Con información de Reuters