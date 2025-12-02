Formosa cuestiona a Nación tras ser excluida sin consulta del documento que respalda la vacunación en el país

El gobierno de Formosa demostró descontento frente a la exclusión de un comunicado que se emitió por parte del Gobierno libertario para promover la vacunación pero que la provincia no fue consultada y fue eliminada del listado de adhesión sin consulta.

Esto ocurre tras la polémica que desató la exposición antivacunas en el Congreso de la Nación organizada por la diputada nacional del PRO, Marilú Quiróz. En contraposición el Ministerio de Salud de Nación publicó un documento que destaca la importancia del calendario nacional de vacunación y sostiene que "es seguro y salva vidas". El texto lleva la firma de todos los ministerios de Salud del país salvo lo de la provincia del norte y Provincia de Buenos Aires.

"Las vacunas del Calendario Nacional son herramientas fundamentales de la salud. Cada una cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas", comienza el documento.

El mismo también reafirma el compromiso de garantizar el acceso gratuito al Calendario Nacional de Vacunación. Sin embargo, la ausencia de Formosa en un mensaje federal que debería incluir a todo el país llamó la atención de manera inmediata.

Omisión política

Fuentes oficiales del gobierno formoseño señalaron al portal Siempre Formosa, que la omisión no fue un error, sino que revela una intención política evidente, ya que Formosa no solo cumple estrictamente con el Calendario Nacional de Vacunación, sino que históricamente ha sido una de las provincias con mayor cobertura y mejor desempeño sanitario en materia de prevención. Destinada a desplazar del marco federal a las provincias que han mostrado independencia y firmeza frente al recorte de políticas sanitarias impulsado por la administración nacional.

Esta acción por parte del Gobierno Nacional, consideran, forma parte de acciones sistemáticas de discriminación hacia Formosa y otras provincias que cuestionan los principales ajustes del gobierno de Javier Milei. Tanto Formosa como Buenos Aires fueron excluidos en la reunión de gobernadores el pasado 30 de octubre.

Desde Casa de Gobierno resaltan que el gobernador Gildo Insfrán es un firme defensor del esquema completo de vacunas, incluso en tiempos recientes donde el gobierno libertario puso en discusión la continuidad de varias inmunizaciones obligatorias.

Insfrán promueve el calendario escolar

Insfrán ha exigido públicamente que el Estado nacional no elimine vacunas del Calendario, que garantice su provisión regular y que respete el carácter obligatorio del programa de vacunación infantil y adolescente. En varias oportunidades alertó que la Nación dejó desabastecidas a las provincias o directamente miró para otro lado ante planteos críticos sobre la salud pública.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano provincial señalaron que “la salud pública no puede ser utilizada para discriminar jurisdicciones ni para enviar mensajes políticos encubiertos”, y que el comunicado difundido por la Nación “rompe el espíritu federal que debería primar en temas vinculados a la prevención y la protección de la población”.

Formosa reafirmó su decisión de seguir exigiendo al gobierno nacional la provisión regular de vacunas y el cumplimiento pleno del Calendario Nacional, “porque cuidar la salud de los formoseños no puede ser una opción ni un capricho ideológico”.

El compromiso con la vacunación

El licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), se refirió a la prosecución de la campaña de vacunación contra el dengue y las vacunas de calendario.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), en primera instancia remarcó que la provincia “tiene un sistema de salud preparado, con vacunadores capacitados, equipos aptos y stock de dosis”.

En ese sentido, aseguró que: “En Formosa tenemos el 100% de cobertura de vacunas de calendario hasta principios del 2026 en todos los hospitales, centros de salud y vacunatorios”, estimó.

Explicó que una vez recepcionados, los envíos desde la Nación, se los almacenan “en forma segura en el Depósito Provincial de Vacunas, cumpliendo con la cadena de frío que deben tener”.