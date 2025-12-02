Putin busca impulsar las exportaciones de energía y defensa con su visita a India

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, asisten a una reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China

El presidente ruso, Vladimir Putin, inicia este jueves una visita de dos días a India en la que abogará por aumentar las ventas de petróleo, sistemas de misiles y aviones de combate rusos, en un intento por restablecer los lazos en materia de energía y defensa, afectados por las presiones de Estados Unidos sobre el país del sur de Asia.

Rusia ha suministrado armas a India durante décadas y Nueva Delhi se ha convertido en su principal comprador de petróleo marítimo, a pesar de las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania por Moscú en febrero de 2022.

Pero las importaciones de crudo de India van a alcanzar este mes su nivel más bajo en tres años, tras el endurecimiento de las sanciones a Rusia que coincide con sus crecientes compras de petróleo y gas estadounidenses.

En su primera visita en cuatro años a la capital india para celebrar una cumbre con el primer ministro Narendra Modi, Putin estará acompañado por su ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, y una amplia delegación del mundo empresarial e industrial.

"La visita de Putin ofrece a Delhi la oportunidad de reafirmar la solidez de su relación especial con Moscú, a pesar de los recientes acontecimientos, y de avanzar en nuevos acuerdos armamentísticos", dijo Michael Kugelman, del laboratorio de ideas Atlantic Council.

"Las cumbres entre India y Rusia nunca son únicamente asuntos ópticos, dada la sustancia de la relación", añadió Kugelman, investigador principal sobre Asia Meridional en el organismo en Washington.

Kugelman añadió que es probable que se anuncien nuevas iniciativas, aunque en la mayoría de los casos se trate de asuntos de poca importancia.

EL FACTOR TRUMP

Pero a los responsables indios les preocupa que cualquier nuevo acuerdo energético y de defensa con Rusia pueda desencadenar una reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien duplicó los aranceles al 50% en agosto sobre los productos indios, como castigo por las compras de crudo ruso por parte de Nueva Delhi.

Antes de la visita de Putin, representantes de ambas partes mantuvieron conversaciones en ámbitos que van desde la defensa hasta el transporte marítimo y la agricultura. En agosto, acordaron iniciar conversaciones para un acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia.

También están en conversaciones para ampliar su asociación en el ámbito de la energía nuclear civil, según analistas indios.

La delegación de Putin incluye a los directores ejecutivos del banco ruso Sberbank y del exportador estatal de armas Rosoboronexport, así como a los directores de las empresas petroleras sancionadas Rosneft y GazpromNeft , según una fuente del sector con conocimiento directo del asunto.

En las conversaciones, es probable que Moscú busque la ayuda de India para conseguir repuestos y equipos técnicos para sus activos petrolíferos, en un momento en que las sanciones han bloqueado el acceso a proveedores clave, dijeron la fuente de la industria y otra fuente del Gobierno indio.

Ambos hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto delicado.

La fuente gubernamental añadió que es probable que India inste a la empresa estatal de exploración de gas ONGC Videsh Ltd a recuperar una participación del 20% en el proyecto Sajalín-1, situado en el extremo oriental de Rusia.

India espera un acuerdo comercial con Estados Unidos para finales de año, mientras la mayoría de sus refinerías han dejado de comprar petróleo ruso, aunque los descuentos cada vez mayores están atrayendo a algunas refinerías estatales.

Indian Oil Corp ha realizado pedidos a entidades rusas no sancionadas para la carga de diciembre y enero, mientras que Bharat Petroleum Corp se encuentra en una fase avanzada de realización de pedidos, según fuentes de ambas empresas.

Las fuentes solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Con información de Reuters