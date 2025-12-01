Clima y día nublado en CABA y el conurbano hoy lunes 1° de diciembre

Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el lunes 1° de diciembre

Comenzó el último mes del 2025 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 1º de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este lunes el cielo estará mayormente nublado durante todo el día y la temperatura se mantendrá fresca al ubicarse entre una mínima de 17 grados y una máxima de 23.

El martes 2, de acuerdo al SMN, continuará la nubosidad, pero la temperatura se elevará notoriamente: comenzará en una mínima de 15 grados y subirá hasta una máxima de 25 grados. Mientras que para el miércoles 3 se espera un cielo más despejado y que las térmicas ronden entre los 18 y 28 grados.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.