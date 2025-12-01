Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño

EN VIVO
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño

El caso Loan, más cerca del juicio: se conoció una fecha clave

La audiencia preliminar del juicio oral será en febrero del 2026. Siete de los imputados están acusados por la sustracción y el ocultamiento de Loan y los otros 10 por diferentes delitos.

La investigación en el caso Loan tiene algunas novedades. En primer lugar, se designó finalmente la fecha para la audiencia preliminar del juicio oral. Por otro lado, se confirmó que se unificarán las dos causas alrededor del caso, por lo cual serán 17 los acusados que se juzgarán por la desaparición del niño, ocurrida en junio del 2024 en Corrientes.

Caso Loan: se definió la fecha de una audiencia clave de la causa

