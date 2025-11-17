EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

Caso Loan: cuándo se conocerán resultados de los nuevos rastrillajes

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hace 2 horas

El curioso cartel de Loan que apareció durante el juicio por Cecilia Strzyzowski

En el marco del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, una mujer exhibió un cartel de Loan para reclamar que la Justicia no abandone su búsqueda.

La desaparición de Loan Danilo Peña ocurrió el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de julio. Ese día, el niño de cinco años fue visto por última vez, tras haber visitado la casa de su abuela Catalina -junto a su padre José- en el marco de un almuerzo familiar en el que también se encontraban allegados y amigos de la mujer. 

Hace 3 horas

Rastrillan lagunas y resurge una primera hipótesis en el caso Loan

La jueza Pozzer Penzo aceptó un nuevo trabajo de investigación y buscarán el cuerpo del pequeño en espejos de agua que ya revisaron y en otros que no fueron puntos de interés anteriormente.

A poco de cumplirse un año y 5 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio y cuando la causa tenía como horizonte el juicio oral y público contra los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, la Justicia dió un sorpresivo giro y ordenó nuevas pericias y búsquedas en lagunas y espejos de agua de la zona cercana al campo de la abuela de pequeño, donde lo vieron por última vez, y también sumaron espejos de agua en un campo de la pareja Pérez - Caillava, imputados por la desaparición del pequeño. 

