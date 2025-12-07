La diputada Pedrali analizó el periodo legislativo 2026 y alertó por la “oposición dialoguista”

La diputada nacional reelecta por Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, dialogó con El Destape y analizó el nuevo periodo del Congreso de la Nación, el vínculo entre Nación y la provincia, y el reclamo ante la Justicia por el reconocimiento del punto compensatorio de coparticipación.

En el marco de las presentes polémicas en la asunción de diputados, en que "evidencia la ausencia de diálogo y discusión política", la diputada Pedrali señaló que La Libertad Avanza cuenta con ventaja, ya que existen “árbitros imparciales” como la "oposición dialoguista" refiriéndose a Provincias Unidas o a sectores como el radicalismo y el PRO.

La diputada nacional destacó la resposabilidad que tuvo el peronismo en la Cámara baja y señaló el rol activo a la hora de construir consensos frente a los ajustes en materia de salud, educación, discapacidad que impulsó el Gobierno de Javier Milei. "Esto quedó reflejado en la Ley de Financiamiento Universitario, en la Ley de Movilidad Jubilatoria y en la Ley de Discapacidad, a pesar de los vetos del presidente”, describió Pedrali.

En esta línea, la riojana denunció los distintos intentos que el Gobierno libertario tuvo para que no funcionen las comisiones, y mismo el Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, lo que se vio como el bloque libertario “fue solamente a tres comisiones sin contemplar las demás” en la Ley Bases.

Martín Menem y su banca riojana

Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ocupa la presidencia del Congreso Nacional. En este sentido, la diputada cuestionó que hace unas semanas, los representes riojanos del bloque peronista solicitaron reunión con su par libertario y que todavía no fue otorgada.

"No solo es el presidente de la Cámara Baja, sino que es un representante de la provincia, los riojanos le pedimos que nos reciba para hablar del punto de coparticipación que debe estar contemplado en la ley de Presupuesto, sin embargo, nos cambió la fecha y nunca dialogó con nosotros. También realizamos un pedido al ministro del Interior, Diego Santilli, ninguno respondió”, sentenció.

Reforma laboral

Al ser consultada por la reforma laboral, Pedrali consideró que es necesario esperar el proyecto. Sostuvo que, si bien considera que es necesario aggiornar ciertas leyes, "la modernización no puede implicar un atropello a la clase trabajadora". "Son ochenta años de lucha por los derechos laborales que se quieren llevar por encima. Pero no pueden avasallar todo lo conquistado. El DNU 70/23 en la Ley Bases fue un anticipo de lo que podía venir", sentenció Pedrali sobre el articulado que fue frenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En esta misma línea, Pedrali alertó por el rol de los sindicatos y la estrategia de debilitamiento de organización gremial. “Sabemos que no quieren generar empleo, solo beneficiar a los grupos empresarios. Tenemos que ser la oposición que esté con la gente”, sentenció la representante de la banca peronista.

Presupuesto 2026 y fallo por Coparticipación

Sobre el proyecto de Ley de Presupuesto que impulsa el oficialismo, la legisladora nacional sostuvo que "solo muestra el desinterés del gobierno de Milei por las provincias, a las que asfixia. Nada de lo propuesto marca un camino de recuperación, producción o empleo. No hay una política que evidencie interés genuino en mi provincia ni en el resto".

En este sentido, Pedrali habló acerca de la necesidad de los fondos nacionales y la importancia de las obas hídricas que impulsa el Estado provincial: “Dadas las características de nuestra provincia, las obras hídricas requieren excavaciones profundas que requieren un gasto y son acciones sostenidas por el gobernador Ricardo Quintela. Si bien el contexto nacional crítico, hay una decisión política de continuar”.

Es por eso, que la diputada nacional volvió a destacar el rol clave del Gobierno de Quintela en políticas públicas: “Desde el gobierno tenemos claro que nuestro objetivo está en el territorio, en la gente. Muchas acciones del gobierno surgieron de la emergencia y la falta de respuestas por parte del gobierno nacional, tal es el caso del Plan Angelelli o el plan de emergencia nutricional”.

Esto está relacionado con el histórico reclamo de La Rioja ante la Corte Suprema por el punto compensatorio de coparticipación vigente desde 1988 que el Tribunal ya confirmó que habilitará una instancia de conciliación con el Estado nacional. “Por un lado, podemos considerar que es una medida positiva, porque la Justicia reconoce la existencia de ese punto; aunque sabemos que las expectativas son de largo plazo”, expresó.

Catamarca: afuera

Con respecto al retiro del Bloque de Unión por la Patria por parte de los legisladores de Catamarca, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot (electo) y Fernanda Avila, Pedrali no se mostró sorprendida al respecto: “Era algo que ya se podía adivinar con sus acciones. Ellos no daban quorum o estaban ausentes". En contraposición, destacó que Claudia Palladino se quedó en el bloque expresó como "muy valiosa la decisión".

A pesar de la decisión de los catamarqueños, y el rol repetitivo del gobernador Raul Jalil, Pedrali considera que es necesario no perder el diálogo: “Es importante no perder el intercambio con los diputados de esa provincia, dada nuestra proximidad geográfica. Tenemos historia e intereses comunes que defender”.