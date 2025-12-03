La diputada Pedrali comenzará un nuevo mandato y adelantó que su reclamo se centrará por la deuda con La Rioja

La diputada nacional Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, asumirá un nuevo mandato en la Cámara de Diputados. Ya adelantó que centrará su labor legislativa en la discusión del Presupuesto 2026, el reclamo por la deuda que la Nación mantiene con la provincia y actuará "con la voz" para los recursos estratégicos de la provincia.

En declaraciones con medios locales, Pedrali también se refirió a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo nacional y fijó una posición clara sobre algunos ejes sensibles. Aseguró que no acompañará "iniciativas que impliquen privatización de empresas estratégicas, reforma laboral regresiva o modificaciones penales que vulneren derechos”. Subrayó que su postura estará alineada con las definiciones del gobernador Ricardo Quintela, a quien mencionó como referencia política. “Las posturas que tome nuestro Gobernador van a seguir siendo acompañadas por nosotros”, indicó.

En ese marco, la diputada provincial describió la situación económica de La Rioja como “crítica” y planteó que el reclamo por la deuda con la provincia debe ocupar un lugar central en la agenda del Congreso. “Hoy la gente la está pasando mal”, afirmó, aludiendo a los atrasos y recortes denunciados por funcionarios riojanos y referentes del Norte Grande. La diputada recordó que los cuatro diputados nacionales por La Rioja solicitaron una audiencia con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el envío de fondos extracoparticipables, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.

En la previa a la sesión de asunción, Pedrali remarcó que el primer eje de trabajo será el presupuesto del próximo año. Recordó que “se vienen de dos años de presupuesto reconducido” y que uno de los puntos centrales a discutir será la situación de la coparticipación federal. “El Gobierno nacional nos debe un punto de coparticipación y esa es la gran discusión que debemos dar. No estamos dispuestos a acompañar nada que postergue nuestras prioridades”, señaló la diputada reelecta.

Al analizar el escenario político nacional tras la renovación parcial de las cámaras, la diputada sostuvo que “habrá una conformación diferente del Congreso” y consideró que eso abre una instancia nueva para el peronismo. En el plano regional, destacó que La Rioja mantiene una posición firme en defensa de sus recursos y señaló que “la provincia está asfixiada económica y políticamente”, diferenciando esa postura de la actitud más dialoguista que, dijo, exhiben otras provincias del Norte Grande.

La legisladora también hizo referencia al rol del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y planteó la necesidad de definiciones concretas de parte del dirigente riojano en su función institucional. “Es importante saber cuál es su apoyo a la provincia, ya que él es representante de La Rioja”, sostuvo. Según explicó, el vínculo político e institucional con Menem será un factor relevante para avanzar en una agenda que incluya la actualización de partidas, la compensación de deudas y la defensa de los recursos que La Rioja reclama como propios.

En materia de políticas de vivienda, Pedrali señaló que el Gobierno provincial mantiene en marcha el Plan Angelelli, orientado a brindar soluciones habitacionales a familias de distintos departamentos. Reconoció, no obstante, que el programa “no se desarrolla con la intensidad prevista originalmente” debido al contexto económico y financiero. Anticipó que en diciembre se concretarán nuevas entregas de viviendas en varios departamentos, con participación y aportes de los municipios, como parte de una política que el oficialismo provincial busca sostener.

De cara al nuevo período legislativo, la diputada reiteró que su prioridad será defender los intereses de La Rioja en cada discusión, en particular en lo referido a presupuesto, coparticipación y recursos estratégicos. “No me gusta hablar por el Gobernador, pero las políticas de retroceso de Milei no pueden ser acompañadas. Nuestro deber es defender a La Rioja”, concluyó, enmarcando su mandato en la idea de resguardar el equilibrio federal y evitar que la provincia quede rezagada en el esquema de distribución de recursos nacionales.