Tras ejercer el voto, la candidata Gabriela Pedrali afirmó: “Esta es la elección más importante desde el regreso a la democracia”

La actual y candidata a diputada nacional por el Frente Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, ingresó a la Escuela Privada Federalito de la Ciudad Capital y ejerció su derecho al voto pasadas las 8:30hs, luego del gobernador Ricardo Quintela. "Esta es la eleccion más importante desde el regreso a la democracia", expresó Pedrali.

En diálogo con los medios locales, la diputada nacional y candidata riojana destacó la importancia de participar de las jornadas electorales: "Es una forma democrática que hay que cuidar. Cada uno de los votos representa el sentir democrático y lo vamos a buscar cuando vayamos a votar". Asimismo destacó que estos comicios para la provincia son de alta importancia porque se definen "los parlamentarios de la provincia de La Rioja".

Del mismo modo, destacó que los resultados darán cuenta de lo que "piensa en el pueblo argentino sobre el gobierno actual". "Esta es la eleccion más importante desde el regreso a la democracia", expresó Pedrali y afirmó: "No los han demostrado con ostentacion con el encuentro del JP Morgan sentados en la mesa como si fuera la parte de la Argentina".

La diputada riojana expresó que hay una "preocupación enorme de la vida cotidiana, del empleo". Y expresó que la inflación continúa en alza más allá de los resultados que difunde el Gobierno nacional: "Es muy dificil creeerle a una inflación ficticia cuando los alquileres suben, cuando los medicamentos salen de la obra social".

El rol del Congreso Nacional

Al ser consultada por el impulso de la segunda Ley Bases que planea el gobierno de Javier Milei, Gabriela Pedrali fue contundente: "Fue un golpe muy fuerte la Ley Bases. Por eso hoy tenemos que dar una gran jornda de votación en la Argentina, y destacar la importancia de la representación".

"Estamos halando sobre luchas de argentinos y argentinas por más de 70 años de historia de derechos. Con la reforma laboral, no va a haber mas paritaria, más vacaciones pagas. Quiere poner una jubilacion universal a los 70 años y que se ciagan todos los convenios colectivos de trabajo", describió Predali problematizando el futuro escenario laboral si se llega a aprobar la reforma.

"El peronismo es fundamental pnerle un freno tras el abandono", sentenció y llamó a participar de las elecciones: "Será una gran jornada cívica y que sea parte de disfrutar el día".