Tras ejercer voto, Quintela reflexionó sobre el futuro del país: "Tenemos que transformar la cruel realidad"

Pasadas las 8:20hs de la mañana, el gobernador Ricardo Quintela ingresó a la Escuela Privada Federalito de la Ciudad Capital de La Rioja para hacer uso del derecho al voto. En esta ocasión, la provincia del Norte renovará a dos integrantes nuevos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, y a 18 diputados provinciales que renovarán la mitad de la Legislatura local.

En diálogo con los medios presentes, el mandatario riojano hizo refencia a la jornada electoral: "Esto es un derecho constitucional. Nosotros lo hacemos convencidos que tenemos que transformar la cruel realidad de lo que esta sucediendo en el país. El único beneficiado es el sector especulador".

Para el gobernador Quitela, estas elecciones legislativas se presentan como un límite a las políticas libertarias: "Los legisladores pueden ponerle un freno a las politicas crueles". "Cuando uno elije un presidente es para corregir errores, y la verdad es que las personas en situacion de vulnerabilidad, como jubilados, personas capacidad, han sido castigados y no beneficiados. Nosotros sostenemos que los dias más felices fueron, son y seran peronistas", expresó el mandatario.

Respecto a la construcción de carrera presidencial que comenzará a realizar el gobernador Axel Kicillof, quién se perfila para la construcción de un perfil presidencial de cara a las elecciones 2027, el mandatario expresó: "Seguramente Kicillof va a visitar a La Rioja, y vamos a formar parte todos de la propuesta de gobierno. Necesitamos tener un gobierno que tenga empatia con la sociedad".

Reproche a La Libertad Avanza

Al ser consultado por los insultos que recibió Martín Menem en su última recorrida por La Rioja, Quintela constestó: "No me interesa responder a eso. Es muy duro todo para el pueblo argentino. En cambio, yo ayudo a la gente más humilde".

"No tengo previsto viajar a Buenso Aires. Es un día de la democracia y vamos a esperar los resultados tranquilos de todos los compañeros y compañeras", expresó el mandatario, y afirmó: "Hay que concluir este proceso electoral y hay que interactuar con el resto de los gobernadores".

Nuevo sistema electoral de Boleta Única de Papel

En estas elecciones, se utilizó un nuevo sistema de boleta única a lo largo y ancho de todo el país: "Es un sistema novedoso que se puede prestar a confusion pero hay que empezar a familiarizarse con este sistema". "Es la obligación de nuestros ciudadanos para paritcipar", expresó Quintela.