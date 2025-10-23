Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales y provinciales por La Rioja

Este domingo 26 de octubre, los riojanos volverán a las urnas para participar de dos elecciones en simultáneo. En toda la provincia se votará para elegir diputados nacionales mediante el sistema de Boleta Única de Papel, mientras que en siete departamentos también se renovarán bancas de la Cámara de Diputados de La Rioja con la tradicional boleta partidaria: jornada clave para definir la representación legislativa.

Elección nacional: los aspirantes a ocupar bancas por La Rioja en el Congreso

PJ - Federales Defendamos La Rioja

El Partido Justicialista de La Rioja, bajo Federales Defendamos La Rioja, competirá en las próximas elecciones con una lista encabezada por Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, ambos diputados nacionales en ejercicio que buscarán renovar sus bancas en el Congreso de la Nación.

UCR – Somos La Rioja

Bajo la alianza Somos La Rioja, integrada por la UCR y la Coalición ARI, Gustavo Galván, presidente provincial de la UCR y diputado provincial, lidera la fórmula como candidato a diputado nacional, acompañado por Silvia Fernández, dirigente con trayectoria en educación y acción social.

La Libertad Avanza

Partido de Javier Milei, compite de manera independiente. La lista de candidatos a diputados nacionales está encabezada por Gino Visconti, joven empresario de La Rioja, acompañado por Carolina Moreno, dirigente de Chilecito.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

La fórmula está encabezada por Carolina Goycochea y Francisco Martín Narváez. Goycochea es una militante reconocida en la provincia, mientras que Narváez es un dirigente con trayectoria en el movimiento obrero.

Provincias Unidas

La dupla está liderada por Rubén Galleguillo, exfuncionario del gobierno de Ángel Mazza, y Mónica Piquilman, con trayectoria en los ámbitos social y educativo.

Las Fuerzas del Centro

El frente Las Fuerzas del Centro competirá por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de La Rioja. La fórmula está encabezada por Gustavo Canteros y Selva Puga, con Francisco Sabre y Paola Allende como suplentes. Este frente se presenta como una alternativa política republicana, federal y social, buscando ofrecer una opción para el desarrollo integral y equilibrado del país.

Quiénes buscan ocupar una banca en la Legislatura provincial

Los siete departamentos de la provincia de La Rioja que renovarán bancas en la Legislatura provincial son: Capital, Rosario Vera Peñaloza, General Felipe Varela, Castro Barros, Sanagasta, Vinchina y General Juan Facundo Quiroga.

Las principales listas están integradas por:

PJ - Federales Defendamos La Rioja

Juan Carlos “Juanqui” Santander - Actual diputado provincial. Acompaña oficialmente a la lista de Gabriela Pedrali - Ricardo Herrera. Su enfoque apunta al universo de los jóvenes y el mejoramiento del sistema de salud.





PJ - Fuerza Patria

Ismael Bordagaray, el ministro de Transporte y Comunicaciones, se presenta junto a la edil capitalina Ximena Marenco. Cristian Pérez encabeza lista oficialista acompañado por Yuliana López y Luis Arce. Es uno de los candidatos a renovar su banca en la Legislatura y que muestra fuerte apoyo en el desarrollo minero de La Rioja.

Provincias Unidas

Nadina Reynoso, buscará renovar su banca como diputada provincial. Se trata del espacio político que se referencia con el cordobés Juan Schiaretti.





Somos La Rioja-Unión Cívica Radical

Nazareno Rippa, dirigente radical, lidera la nómina opositora en Capital y es actual concejal en la ciudad.





La Libertad Avanza

Diego Molina Gómez es un economista y político argentino vinculado al espacio de La Libertad Avanza en la provincia de La Rioja. Actualmente, ocupa el cargo de secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación, bajo la presidencia de Martín Menem.





Derecho al Futuro

Oscar Villalva, médico neurólogo de renombre en la provincia, incluye en su lista a la joven cantante Priscila Ortíz como acompañante de fórmula y, al igual que Juanqui Santander centra su campaña en el área del sistema de salud provincial.

Frente Hacemos

Alberto Paredes Urquiza, exintendente de La Rioja Capital, lidera la lista acompañado por la dirigente Karina Pérez.