El gobierno de Milei determinó por decreto el nuevo salario mínimo: aumentó menos de 10 mil pesos 

El gobierno de Milei decretó el nuevo salario mínimo: aumentó menos de 10 mil pesos

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la nueva escala de incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil que será de $328.400. El aumento del salario mínimo para los trabajadores mensualizados es de menos de 10 mil pesos. También se estableció la escala hasta agosto de 2026. En tanto, organizaciones sociales y sindicales como la UTEP, las dos CTA y el Frente Barrial reclamaron que el salario mínimo se equipare al valor de la Canasta Básica Total, que en octubre ascendió a $1.276.649.

De cuánto es el nuevo salario mínimo, vital y móvil: la escala hasta agosto 2026

El nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil se determinó por decreto luego de que fracasara la última reunión del Consejo del Salario entre empresarios y sindicatos. La Resolución 9/2025, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, establece que desde el 1° de noviembre el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa será de $328.400, apenas $6.200 más que el valor vigente en agosto, mientras que para los jornalizados se fijó en $1.642 por hora, frente a los $1.610 anteriores.

En este marco, la normativa prevé aumentos escalonados hasta agosto de 2026: en diciembre el mínimo será de $334.800, en enero de $341.000 y en febrero de $346.800, con subas sucesivas que llevarán el piso salarial a $376.600 en agosto próximo. Los valores horarios también acompañarán la progresión, alcanzando $1.883 por hora al cierre del período. La medida se aplica a todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen Agrario y la Administración Pública Nacional, con excepción de los contratos a tiempo parcial y los menores de edad, que percibirán el proporcional correspondiente.

Salario mínimo, vital y móvil: Pérdida del poder adquisitivo

Asimismo, la resolución mantiene la fórmula vigente para la prestación por desempleo, equivalente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un techo del 100% del salario mínimo vigente. En paralelo, organizaciones sociales y sindicales como la UTEP, las dos CTA y el Frente Barrial reclamaron que el salario mínimo se equipare al valor de la Canasta Básica Total, que en octubre ascendió a $1.276.649 para una familia tipo, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $572.488.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), en octubre el salario mínimo registró una caída real del 2,3%, que se suma a las bajas de septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%). Desde diciembre de 2023, cuando se produjo una contracción del 15% impulsada por la aceleración inflacionaria, el poder adquisitivo del salario mínimo acumula una pérdida del 35% en términos reales, mientras que en lo que va de 2025 la reducción alcanza el 7,7%.