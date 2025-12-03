Posibles combinaciones que definirán el campeón de la Fórmula Uno en Abu Dabi

FOTO DE ARCHIVO. Fórmula Uno - Gran Premio de Abu Dabi

Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) son los tres aspirantes al título que llegan con opciones de ser campeón a la carrera de final de la temporada en Abu Dabi, el domingo en Yas Marina.

Será la primera vez que la carrera final tenga más de dos pilotos con opciones de quedarse con la corona desde una batalla a cuatro bandas en 2010 y podría poner fin a un reinado que comenzó para Verstappen en el mismo circuito en 2021.

Desde la primera temporada del campeonato del mundo en 1950, el título se ha decidido en 31 ocasiones en la carrera final y lo ha ganado el piloto que llegaba como líder a la última carrera todos los años, salvo nueve veces.

Sebastian Vettel, de Red Bull, remontó una desventaja de 15 puntos respecto a Fernando Alonso, de Ferrari, desde el tercer puesto de la general en 2010, siendo el último piloto que se quedó con el título en la última prueba sin llegar como líder. Kimi Raikkonen, con Ferrari en 2007, es el otro piloto que lo ha logrado este siglo.

A continuación se examinan las posibles combinaciones para que cada uno de los tres pilotos sea campeón:

NORRIS (408 puntos) es campeón si termina:

- En el podio.

- Cuarto o quinto y Verstappen no gana.

- Sexto o séptimo y no ganan ni Verstappen ni Piastri.

- Octavo y Verstappen no está entre los dos primeros y Piastri no gana.

- Noveno y Verstappen no está en el podio y Piastri no gana.

- Décimo o más abajo y Verstappen no está en el podio y Piastri no pasa de tercero.

VERSTAPPEN (396) es campeón si:

- Gana y Norris no está en el podio.

- Termina segundo y Norris no clasifica por encima del octavo lugar y Piastri no gana.

- Termina tercero y Norris es noveno o por debajo de ese puesto y Piastri no gana.

PIASTRI (392) es campeón si:

- Gana y Norris no termina entre los cinco primeros.

- Termina segundo y Norris es décimo o más abajo y Verstappen no se sube al podio.

En el improbable caso de que Norris y Verstappen acaben empatados a puntos, el número de victorias decidirá el título en un primer desempate.

Dado que están igualados a siete victorias, y un empate solo sería posible si ninguno de los dos gana, la cuenta atrás se reduciría a los segundos puestos durante de la temporada de 24 carreras. En ese escenario ganaría Norris.

Verstappen y Piastri no pueden terminar primeros empatados a puntos, dada la ventaja de Norris.

