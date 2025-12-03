Por qué el Mundial 2026 de FIFA se juega en 3 países: Estados Unidos, México y Canadá

Por qué el Mundial 2026 se juega en tres países: Estados Unidos, México y Canadá

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, que se celebrará a mediados del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por qué se realiza en tres países diferentes y cómo se eligieron las sedes?

¿Por qué el Mundial 2026 se juega en tres países diferentes?

Cada cuatro años el mundo se paraliza ante una de las competencias de fútbol masculino más esperadas: la Copa del Mundo. En el 2026, los partidos se jugarán por primera vez en una sede tripartita conformada por Estados Unidos, Canadá y México. La decisión fue tomada durante el 68° Congreso de la FIFA realizado en Moscú, Rusia, el 13 de junio de 2018, cuando se eligió a los tres países como organizadores. No hubo una explicación oficial al respecto, aunque la determinación tiene que ver con una idea que se impondrá con el transcurrir de las ediciones, ya que la del 2030 tendrá múltiples escenarios también.

En total, el evento deportivo tendrá 104 partidos que se realizarán en 16 ciudades distintas de los países sede. En el caso de país estadounidense, es la segunda vez será anfitrión después de la experiencia mundialista de 1994. Mientras que México sumará su tercera vez en la historia, una cifra hasta ahora récord, después de ser sede en 1970 y en el Mundial de 1986.

Es la primera vez que el Mundial tiene una sede de tres países y se realiza en 16 ciudades distintas

Mundial 2026: estas son las 16 ciudades en las que se jugarán los partidos

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio del 2026 y finalizará el 19 de julio. Por primera vez se realizará en tres países distintos, por lo que los partidos se jugarán en estadios de diferentes ciudades del mundo. Las metrópolis anfitrionas serán:

Estados Unidos : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Canadá : Vancouver y Toronto.

: Vancouver y Toronto. México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

En total hay 42 selecciones clasificadas para disputarse la copa, entre ellas, la Selección Argentina. Este viernes 5 de diciembre a las 14 horas de Argentina se llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos en el Kennedy Center de Washington D.C, la capital de los Estados Unidos, para conocer cómo serán los primeros partidos mundialistas y ya comenzar a especular quién tiene chances.

Las Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Bombo 1

Canadá (local).

México (local).

Estados Unidos (local).

España.

Argentina.

Francia.

Inglaterra.

Brasil.

Portugal.

Países Bajos.

Bélgica.

Alemania.

Bombo 2

Croacia.

Marruecos.

Colombia.

Uruguay.

Suiza.

Japón.

Senegal.

Irán.

Corea del Sur.

Ecuador.

Austria.

Australia.

Bombo 3

Noruega.

Panamá.

Egipto.

Argelia.

Escocia.

Paraguay.

Túnez.

Costa de Marfil.

Uzbekistán.

Qatar.

Arabia Saudita.

Sudáfrica.

Bombo 4