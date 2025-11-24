Mundial 2026: cuánto salen las entradas para los partidos, los precios y paquetes

Todos los detalles para ir a ver el mundial 2026.

El mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 ya se empieza a jugar desde antes. Mientras se termina de definir los clasificados al torneo mediante los repechajes, que se disputarán en marzo del próximo año, ya se pusieron a la venta las entradas para presenciar todos los partidos del certamen más importante que tiene el fútbol en su formato masculino, en un campeonato que tendrá varias particularidades.

Por un lado, será la primera vez que el mundial se jugue con un total de 48 equipos. Una cifra inedita que supera ampliamente las 32 selecciones que formaron parte de Qatar 2022, edición que ganó la Argentina de Lionel Scaloni. Es la primera desde 1998 que se modifica la cantidad de participantes para este campeonato. Por otra parte, esta modificación implicará que para salir campeón se deba disputar una fase más, ya que habrá 16avos de final.

Por dónde entradas para el mundial

Las entradas para el próximo mundial se pusieron a la venta desde el 10 de septiembre de este año. La máxima entidad del fútbol internacional aconseja a los hinchas a ingresar a FIFA.com/tickets para adelantar un paso y crear el ‘FIFA ID’, un proceso indispensable para luego concretar cualquier tipo de adquisición. Una vez que los fanáticos habiliten su FIFA ID pasarán a estar aptos para intentar comprar en cada una de las fases en las que se venderán las entradas.

El Metlife Stadium, lugar donde se disputará la final del mundial 2026.

Precios de entradas para el mundial 2026

Los valores en dólares de las entradas para el público en general:

1. Inauguración

Categoría 1: $1,825

Categoría 2: $1,290

Categoría 3: $745

Categoría 4: $370

2. Fase de grupos

Categoría 1: $482

Categoría 2: $362

Categoría 3: $167

Categoría 4: $82

3. 16vos de Final

Categoría 1: $517

Categoría 2: $390

Categoría 3: $187

Categoría 4: $145

4. 8vos de Final

Categoría 1: $740

Categoría 2: $562

Categoría 3: $275

Categoría 4: $195

5. 4tos de Final

Categoría 1: $1,407

Categoría 2: $957

Categoría 3: $605

Categoría 4: $342

6. Semifinales

Categoría 1: $2,672

Categoría 2: $1,847

Categoría 3: $690

Categoría 4: $342

7. Partido por el 3° lugar

Categoría 1: $1,000

Categoría 2: $715

Categoría 3: $360

Categoría 4: $165

8. Final

Categoría 1: $6,730

Categoría 2: $4,230

Categoría 3: $2,790

Categoría 4: $2,030

Qué paquetes se ofrecen para ir a ver el mundial 2026

Venue Series

Contempla entre 4 y 9 encuentros, según la ciudad elegida

Cada jornada y fase del torneo se puede elegir

Categorías disponibles: Pitchside Lounge, VIP, Champions Club y FIFA Pavilion

Costo: 8,275 USD (alrededor de 162,595 pesos mexicanos)

Follow My Team

Incluye 3 juegos correspondientes a la etapa de grupos y uno de los Dieciseisavos

Es posible elegir tanto las fechas como las sedes de los compromisos

No está habilitado actualmente para las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos)

Categorías disponibles: FIFA Pavilion

Costo: 6,750 USD (equivalente a unos 132,630 pesos mexicanos)

4 Match