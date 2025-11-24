Mundial 2026: cuánto salen las entradas para los partidos, los precios y paquetes

El mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 ya se empieza a jugar desde antes. Mientras se termina de definir los clasificados al torneo mediante los repechajes, que se disputarán en marzo del próximo año, ya se pusieron a la venta las entradas para presenciar todos los partidos del certamen más importante que tiene el fútbol en su formato masculino, en un campeonato que tendrá varias particularidades.
Por un lado, será la primera vez que el mundial se jugue con un total de 48 equipos. Una cifra inedita que supera ampliamente las 32 selecciones que formaron parte de Qatar 2022, edición que ganó la Argentina de Lionel Scaloni. Es la primera desde 1998 que se modifica la cantidad de participantes para este campeonato. Por otra parte, esta modificación implicará que para salir campeón se deba disputar una fase más, ya que habrá 16avos de final.
Por dónde entradas para el mundial
Las entradas para el próximo mundial se pusieron a la venta desde el 10 de septiembre de este año. La máxima entidad del fútbol internacional aconseja a los hinchas a ingresar a FIFA.com/tickets para adelantar un paso y crear el ‘FIFA ID’, un proceso indispensable para luego concretar cualquier tipo de adquisición. Una vez que los fanáticos habiliten su FIFA ID pasarán a estar aptos para intentar comprar en cada una de las fases en las que se venderán las entradas.
Precios de entradas para el mundial 2026
Los valores en dólares de las entradas para el público en general:
1. Inauguración
-
Categoría 1: $1,825
-
Categoría 2: $1,290
-
Categoría 3: $745
-
Categoría 4: $370
2. Fase de grupos
-
Categoría 1: $482
-
Categoría 2: $362
-
Categoría 3: $167
-
Categoría 4: $82
3. 16vos de Final
-
Categoría 1: $517
-
Categoría 2: $390
-
Categoría 3: $187
-
Categoría 4: $145
4. 8vos de Final
-
Categoría 1: $740
-
Categoría 2: $562
-
Categoría 3: $275
-
Categoría 4: $195
5. 4tos de Final
-
Categoría 1: $1,407
-
Categoría 2: $957
-
Categoría 3: $605
-
Categoría 4: $342
6. Semifinales
-
Categoría 1: $2,672
-
Categoría 2: $1,847
-
Categoría 3: $690
-
Categoría 4: $342
7. Partido por el 3° lugar
-
Categoría 1: $1,000
-
Categoría 2: $715
-
Categoría 3: $360
-
Categoría 4: $165
8. Final
-
Categoría 1: $6,730
-
Categoría 2: $4,230
-
Categoría 3: $2,790
-
Categoría 4: $2,030
Qué paquetes se ofrecen para ir a ver el mundial 2026
Venue Series
- Contempla entre 4 y 9 encuentros, según la ciudad elegida
- Cada jornada y fase del torneo se puede elegir
- Categorías disponibles: Pitchside Lounge, VIP, Champions Club y FIFA Pavilion
- Costo: 8,275 USD (alrededor de 162,595 pesos mexicanos)
Follow My Team
- Incluye 3 juegos correspondientes a la etapa de grupos y uno de los Dieciseisavos
- Es posible elegir tanto las fechas como las sedes de los compromisos
- No está habilitado actualmente para las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos)
- Categorías disponibles: FIFA Pavilion
- Costo: 6,750 USD (equivalente a unos 132,630 pesos mexicanos)
4 Match
- 4 juegos de la fase de grupos, con al menos dos programados entre lunes y jueves
- Se pueden elegir todas las ciudades sede
- No es posible seleccionar los duelos inaugurales de las selecciones anfitrionas; los demás dependen de disponibilidad
- Categorías disponibles: Pitchside Lounge, VIP y Champions Club
- Costo: 5,300 USD (aproximadamente 104,139 pesos mexicanos)