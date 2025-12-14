Maestros le exigieron a Vidal devolución de días descontados y pusieron en duda el inicio del ciclo lectivo 2026

Luego del Congreso Extraordinario de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), delegados exigieron al gobierno de Claudio Vidal "cumplir con el compromiso asumido de garantizar la protección de los puestos laborales durante el 2026” que incluye la "devolución de los días caídos". Los maestros advirtieron que la decisión del Ejecutivo provincial fue tomada de manera ilegal, ya que fue en el marco de la Conciliación Obligatoria dictada.

En la última sesión, representantes de 14 filiales locales resolvieron resolvió una serie de posicionamientos que marcaron su postura frente al conflicto salarial, las condiciones laborales, la reforma de la Ley de Glaciares, el borrador de la denominada “Ley de Libertad Educativa” y las acciones de movilización proyectadas.

En primer término, el documento expresó: “Declaramos que el conflicto se resuelve con oferta salarial para cubrir en primera instancia la canasta básica familiar”. De esta forma, el sindicato planteó que la pauta salarial es el eje central de la negociación que mantienen con el gobierno provincial.

El texto insistió en la necesidad de sostener los cargos docentes ante la incertidumbre confirmada en discusiones recientes. En un comunicado previo difundido hace algunos días, ADOSAC señaló que el Gobierno "miente sobre las fechas para mostrar que los descuentos se realizaron antes de la conciliación", señalando que las actas oficiales marcan lo contrario. El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo ofreció "no descontar" el día a quienes se adherieron al paro del 5 del mismo mes, mientras que la decisión de aplicar las reducciones se habría tomado tras la reunión del 20 de noviembre, ya dentro de los márgenes del procedimiento.

En relación con temas ambientales, el Congreso de docentes afirmó: “Rechazamos la reforma de la Ley de Glaciares, al ser una reforma impulsada por los gobernadores y los lobbies mineros. ¡Agua para el pueblo, no para las mineras!”. La posición se alineó con planteos previos de la organización en defensa de los ecosistemas protegidos.

Santa Cruz: cuestionamientos al Ministerio de Trabajo y falta de fecha de paritarias

ADOSAC también apuntó contra la cartera laboral provincial, afirmando que "lejos de ser un árbitro neutral, actúa en conjunto con la patronal". Por ese motivo, adelantó que denunciará a los funcionarios involucrados por mal desempeño.

En un comunicado anterior, desde el gremio remarcaron además la ausencia de una fecha definida para la primera paritaria del año próximo, pese a que -según el gremio- el CPE se había comprometido a fijarla en enero. Sin embargo, en la última reunión, el organismo habría señalado que "lo están estudiando". Para ADOSAC, esta situación refleja una "confusión de roles", dado que es el Ministerio de Trabajo quien debe convocar a las negociaciones.

En este panorama crítico, ADOSAC advirtió que "los docentes no se rinden" y confirmó que se prepara para continuar las medidas de fuerza en 2026. El gremio sostuvo que, si el Gobierno no garantiza la estabilidad laboral, no presenta una oferta salarial ni devuelve los descuentos cuestionados, "seguramente no habrá inicio del ciclo lectivo" el próximo año.

Ante este escenario, ADOSAC inició la presentación de telegramas obreros por cada docente afectado y anunció que el equipo legal del gremio ya trabaja en acciones judiciales para exigir la devolución inmediata de los haberes descontados. El secretario general del gremio, Walter Vargas, confirmó que habrá movilizaciones en toda la provincia, con una jornada de protesta que se intensificará el viernes.

“Vamos a salir a la calle de forma masiva. Esto no puede quedar así”, afirmó Vargas en el programa radial El Diario de la Mañana por FM El Portal. La conciliación obligatoria fue extendida hasta el 18 de diciembre, y el sindicato adelantó que evaluará los próximos pasos en asambleas y congreso provincial.