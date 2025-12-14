Tras más de 50 años, cerró una histórica panadería.

En el contexto de crisis económica generada por las políticas del gobierno de Javier Milei, una histórica panadería cerró sus puertas tras más de 50 años y es otro caso que sufre el sector golpeado por la caída del consumo.

Pese a ser un icónico local del centro de Bernal, Quilmes, la panadería La Nueva Reina dijo adiós tras 56 años. La noticia fue confirmada a través de un mensaje difundido por sus dueños.

"A nuestros queridos y fieles clientes queremos informar con mucho dolor y profundo agradecimiento el cierre de nuestra panadería", comunicaron los dueños del local ubicado en Constitución esquina Caseros.

En ese sentido, agregaron: "Gracias por 56 años de confianza, cariño y respeto por nuestro trabajo. Les deseamos a todos lo mejor, pedimos disculpas, no contestaremos los mensajes. Hasta siempre".

Otro cierre por la crisis

Según medios locales, los comerciantes de la zona comentaron que la decisión estuvo vinculada a la difícil situación económica que atraviesa el sector, sumada a los elevados costos de mantenimiento de un comercio con tanta trayectoria.

La Nueva Reina fue fundada a fines de los años 60 y rápidamente se convirtió en un punto de referencia gastronómico y social en Bernal. El cierre tomó por sorpresa a vecinos y clientes habituales.

Los comerciantes de la zona señalaron que el cierre fue producto de la caída de consumo.

Milei lo hizo: cayó un 40% el consumo en panaderías de La Rioja

La Cámara Industrial de Panaderos de La Rioja advirtió que el sector atraviesa “una de las crisis más graves de los últimos años”, con una caída del consumo que ya llega al 40% y encendió las alarmas por la continuidad de muchos establecimientos.

El presidente de la entidad, Óscar Carrizo, explicó en diálogo con radio Fénix que la baja en las ventas se profundizó en los últimos meses. “En el invierno ya habíamos registrado una caída del 22%, cuando debería ser temporada alta. Ahora, con las altas temperaturas, llegamos a un 40% de baja”, detalló.