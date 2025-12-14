Qué pasó con MasterChef Celebrity Argentina 2025 este domingo 14 de diciembre.

El programa de MasterChef Celebrity Argentina 2025 que estaba pautado para hoy, domingo 14 de diciembre, no será emitido finalmente. Si bien hace varios meses que la segunda gala de desafíos está teniendo lugar en este día de la semana, desde Telefé han decidido cancelar el capítulo de hoy.

¿Por qué Telefé canceló el capítulo de hoy de MasterChef Celebrity Argentina 2025?

Hay un motivo muy marcado por el cual no habrá episodio del certamen de cocina: el Martín Fierro del Streaming. La primera edición de esta ceremonia se está llevando a cabo este 14 de diciembre y la misma se transmite tanto por Olga como el canal que históricamente tuvo el número 10 en la grilla.

¿Quiénes debían competir hoy en MasterChef Celebrity?

Este domingo hubiera continuado la "semana especial" temática de los Juegos Olímpicos, con la segunda mitad de los participantes aún en carrera cocinando por mantener su delantal blanco, evitando así el gris que los expone a la gala de última chance. Quienes debían poner manos a la obra eran Ian Lucas, Evangelina Anderson, el "Chino" Leunis, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, "Cachete" Sierra, Julia Calvo y Sofi "La Reini" Gonet.

¿Qué pasó el último jueves?

En la última ocasión, los ocho participantes debieron enfrentarse en cuatro duelos directos, con el mejor plato subiendo al balcón a costas de su contrincante. ¿La temática? Comida de cancha, con el armado de parejas y la elección del platillo en cuestión a cargo de Marixa Balli, que tenía en su poder una medalla.

Andy Chango perdió en el mano a mano contra el "Turco" Hunsaín luego de que este hicieron un mejor sánguche de bondiola, mientras que Sofi Martínez hizo lo propio con una hamburguesa mejor lograda que la de Miguel Ángel Rodríguez. "Cachaca" no pudo superar a "Momi" Giordina con su milanesa, mientras que Maxi López sufrió la misma suerte ante La Joaqui y su choripán más idóneo.