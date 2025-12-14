Es una de las más vistas en Netflix: de qué se trata Wake Up Dead Man, la nueva película de Knives Out

Netflix agregó hace solo días la nueva película "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out" y ya se encuentra entre las más vistas de la plataforma. De qué se trata la nueva película de la saga que ya causa furor entre los espectadores.

Tras el éxito de Entre navajas y secretos (2019) y Glass Onion: Un misterio de Knives Out (2022), el director Rian Johnson vuelve a deslumbrar al público con la tercera entrega de la saga llena de asesinatos y misterios, humor negro y guiños al estilo Agatha Christie. La película encabeza el top 10 de las películas más vistas durante el fin de semana en argentina.

Esta vez Daniel Craig regresa como el ingenioso detective Benoit Blanc. A él se suma Josh O’Connor, quien interpreta al padre Jud Duplenticy, un joven sacerdote con un pasado turbulento: exboxeador, arrastra la culpa de haber causado la muerte de un rival en el ring y llega a la parroquia Nuestra Señora de la Perpetua Gracia tras protagonizar un violento episodio con un diácono.

La llegada de Jud genera rechazo inmediato por parte de monseñor Jefferson Wicks, quien se opone a ser reemplazado. Sin embargo, la tensión escala cuando Wicks aparece muerto en circunstancias que parecen configurar un crimen perfecto e inquietante, dando inicio a una investigación compleja.

"Una película sobre la fe"

“Esto es, por lejos, lo más difícil que he escrito. Esta fue muy ardua. Y eso significa que, al final, estoy aún más orgulloso de cómo quedó y me siento muy bien, pero durante el proceso en sí… Y no fue necesariamente porque el misterio en sí fuera más complejo, aunque en cierto modo lo fue, fueron más bien los elementos temáticos", aseguró Johnson durante una conferencia de prensa con medios internacionales.

El director, conocido por escribir y dirigir la octava entrega de Star Wars, explicó: "La película trata sobre la fe. Eso es algo muy personal para mí. Crecí siendo muy religioso. Fui muy cristiano de joven, hasta los veintipico. Fue una gran parte de mi vida. Y ya no soy creyente. Así que es algo que me inspira mucho".

Wake Up Dead Man logra tener los giros inespeados justos

En ese sentido remarco que la fe es algo que realmente le interesa. "La idea de ver la fe desde esta perspectiva multifacética y observar todos sus diferentes aspectos con mucha honestidad, sin intentar ofender a nadie, pero con un espíritu generoso. Eso fue muy importante para mí. Y así, intentando lograr eso, fue donde me dediqué completamente al trabajo del guion”, remarcó.

Cómo se conforma el elenco de Wake Up Dead Man

La película cuenta con un elenco de grandes actores claves para llevar a cabo es film de misterio con giros inesperados y lograr que sea furor. Estos son: