Todos los títulos de Racing en su historia: uno por uno, la lista completa

Racing Club es uno de los cinco grandes del fútbol argentino.Un equipo que desde sus comienzos fue considerado uno de los más importantes del país, con una destacadísima historia en el período amateur. Después llegaron algunos ciclos históricos, como el de Juan José Pizzuti, con el que ganó absolutamente todo. Y décadas de malos resultados, crisis económicas y jugadores paupérrimos, en los que estuvo 35 años sin títulos locales y 2 años en Primera B.
Lo cierto es que la "Academia" atraviesa desde hace una década un renacer en lo deportivo, en donde pudo instalarse como desde hace mucho tiempo no pasaba como un club de los más competitivos del ámbito doméstico, lo que le permitió sumar algunos títulos y estar cerca de ganar otros. Una historia compuesta de momentos muy buenos y muy malos, que hacen de esta institución una con una identidad muy marcada.
Cuántos títulos ganó Racing en su historia
- Racing ganó 18 títulos de liga (9 en la era amateur y 9 en el profesionalismo), 15 copas nacionales y 5 títulos internacionales oficiales (más 3 no organizados por Conmebol).
Todos los títulos de Racing
18 ligas:
Amateurismo
- Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1913
- Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1914
- Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1915
- Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1916
- Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1917
- Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1918
- Campeonato de la Asociación Amateurs de Football 1919
- Campeonato de la Asociación Amateurs de Football 1921
- Campeonato de la Asociación Amateurs de Football 1925
Profesionalismo
- Campeonato de Primera División 1949
- Campeonato de Primera División 1950
- Campeonato de Primera División 1951
- Campeonato de Primera División 1958
- Campeonato de Primera División 1961
- Campeonato de Primera División 1966
- Torneo Apertura de Primera División 2001
- Torneo de Primera División 2014
- Dr. Ramón Carrillo Superliga Argentina 2018/19
5 títulos internacionales
- Copa Libertadores de América 1967
- Copa Intercontinental 1967
- Supercopa Sudamericana 1988
- CONMEBOL Sudamericana 2024
- CONMEBOL Recopa 2025
15 copas nacionales
- Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1912
- Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1913
- Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1913
- Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1914
- Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1915
- Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1916
- Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1917
- Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1917
- Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1918
- Copa de Honor Sr. Adrián Beccar Varela 1932
- Copa de Competencia 1933
- Copa de Competencia Británica "George VI" 1945
- Trofeo de Campeones 2019
- Trofeo de Campeones 2022
- Supercopa Internacional 2023
3 títulos AFA/AUF (no organizados por Conmebol)
- Copa Honor Cousenier 1913
- Campeonato Rioplatense Copa Dr. Ricardo Aldao 1917
- Campeonato Rioplatense Copa Dr. Ricardo Aldao 1918
Hitos de Racing en su historia
- Único equipo en ganar siete campeonatos seguidos locales (1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 y 1919).
- Junto a River, los únicos en conseguir un tricampeonato en el profesionalismo (1949, 1950 y 1951).
- Primer campeón del mundo (en la Intercontinental 1967 frente a Celtic)
- Equipo grande con sequía más larga sin ganar títulos locales (35 años).
- Equipo grande con racha más extensa sin ganar una copa internacional desde que ganó la primera (36 años).