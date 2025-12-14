Todos los títulos de Racing en su historia: uno por uno, la lista completa

Racing campeón en 2001, el campeonato que cortó una sequía larga en medio en un diciembre trágico en Argentina.

Racing Club es uno de los cinco grandes del fútbol argentino.Un equipo que desde sus comienzos fue considerado uno de los más importantes del país, con una destacadísima historia en el período amateur. Después llegaron algunos ciclos históricos, como el de Juan José Pizzuti, con el que ganó absolutamente todo. Y décadas de malos resultados, crisis económicas y jugadores paupérrimos, en los que estuvo 35 años sin títulos locales y 2 años en Primera B.

Lo cierto es que la "Academia" atraviesa desde hace una década un renacer en lo deportivo, en donde pudo instalarse como desde hace mucho tiempo no pasaba como un club de los más competitivos del ámbito doméstico, lo que le permitió sumar algunos títulos y estar cerca de ganar otros. Una historia compuesta de momentos muy buenos y muy malos, que hacen de esta institución una con una identidad muy marcada.

Cuántos títulos ganó Racing en su historia

Racing ganó 18 títulos de liga (9 en la era amateur y 9 en el profesionalismo), 15 copas nacionales y 5 títulos internacionales oficiales (más 3 no organizados por Conmebol).

Todos los títulos de Racing

18 ligas:

Amateurismo

Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1913

Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1914

Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1915

Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1916

Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1917

Campeonato de la Asociación Argentina de Football 1918

Campeonato de la Asociación Amateurs de Football 1919

Campeonato de la Asociación Amateurs de Football 1921

Campeonato de la Asociación Amateurs de Football 1925

Profesionalismo

Campeonato de Primera División 1949

Campeonato de Primera División 1950

Campeonato de Primera División 1951

Campeonato de Primera División 1958

Campeonato de Primera División 1961

Campeonato de Primera División 1966

Torneo Apertura de Primera División 2001

Torneo de Primera División 2014

Dr. Ramón Carrillo Superliga Argentina 2018/19

5 títulos internacionales

Copa Libertadores de América 1967

Copa Intercontinental 1967

Supercopa Sudamericana 1988

CONMEBOL Sudamericana 2024

CONMEBOL Recopa 2025

Racing campeón Intercontinental en 1967.

15 copas nacionales

Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1912

Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1913

Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1913

Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1914

Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1915

Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1916

Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires 1917

Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1917

Campeonato Argentino Copa Dr. Carlos Ibarguren 1918

Copa de Honor Sr. Adrián Beccar Varela 1932

Copa de Competencia 1933

Copa de Competencia Británica "George VI" 1945

Trofeo de Campeones 2019

Trofeo de Campeones 2022

Supercopa Internacional 2023

3 títulos AFA/AUF (no organizados por Conmebol)

Copa Honor Cousenier 1913

Campeonato Rioplatense Copa Dr. Ricardo Aldao 1917

Campeonato Rioplatense Copa Dr. Ricardo Aldao 1918

Hitos de Racing en su historia