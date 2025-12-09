Los 5 estadios vinculados con Perón en el fútbol argentino

Los 5 estadios de Argentina vinculados con Juan Domingo y Eva Duarte de Perón.

Algunos estadios del fútbol argentino llevan el sello tanto de Juan Domingo Perón como de su entonces esposa, Eva Duarte de Perón. Si bien el de Racing Club es el más conocido por tratarse de uno de los equipos más grandes a nivel nacional, también hay otras canchas que tienen a dos de los líderes históricos del Partido Justicialista (PJ) en su identidad.

El denominado "Peronismo" nació allá por mediados de la década de 1940, por lo que ciertos escenarios del deporte más popular del país comenzaron a llevar en su nombre tanto al "General" como a "Evita". En cada caso hay una explicación y detalles minuciosos que vale la pena conocer para cualquier hincha.

Los 5 estadios del fútbol argentino que están vinculados con Perón

El Presidente Perón, de Racing Club

La cancha de la "Academia" se estrenó allá por el 3 de septiembre de 1950, cuando derrotó por 1-0 a Vélez. Si bien siempre estuvo la duda acerca de si el entonces Presidente de la Nación era hincha de la "Academia" o de Boca Juniors, lo cierto es que el ministro de Hacienda, Ramón Cereijo, fue determinante con sus decisiones y los aportes de una fortuna para la construcción del "Cilindro" de Avellaneda. Se trató de un préstamo del Gobierno nacional de 19 millones de pesos para completar las obras.

El también denominado "Coliseo" fue construido sobre los terrenos del antiguo estadio por ingenieros de la empresa Geopé. Su nombre oficial rinde homenaje a Perón, quien facilitó los créditos para su ampliación mediante Cereijo, el entonces ministro de Hacienda y hombre de mucha confianza del Jefe de Estado. Aunque al comienzo llegó a albergar hasta a 120.000 personas porque eran todas populares, luego el aforo se redujo a la mitad, ya que las tribunas superiores se transformaron en plateas y actualmente entran casi 60.000 almas en total.

El Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba

El recinto en el que "La Gloria" es local abrió el 15 de agosto de 1951, en plena época dorada del peronismo, en un amistoso precisamente contra Racing que ganó la "Academia" por 4-1. Ubicado en el barrio de Alta Córdoba, bajo la presidencia del "General", el Congreso de la Nación votó la Ley N.º 12931, en cuyo artículo 23 se le facultó al poder Ejecutivo Nacional a disponer de la suma de 20 millones de pesos de ese entonces para otorgar subsidios para la construcción de estadios a entidades sociales y deportivas de todo el país. Habitual sede de recitales a lo largo del tiempo, hoy entran allí unos 26.000 aficionados.

El estadio de Instituto de Córdoba también lleva el sello de Perón.

El Eva Perón, de Sarmiento de Junín

Este humilde pero pintoresco escenario del interior de la Provincia de Buenos Aires se estrenó el 9 de julio de 1951. Su nombre está estrictamente vinculado con "Evita", la entonces esposa del Presidente de la Nación. Nacida en Junín, una de las mujeres más trascendentes de la historia argentina impulsó la creación de esta cancha a comienzos de los ´40.

Si bien Eva nunca pudo conocer el lugar porque cuando se inauguró ya estaba muy avanzado el cáncer de útero en su organismo, al menos pudo colaborar desde el comienzo para la creación de este sitio en el que aún hoy juega "El Verde". Si bien cuando derrocaron a Perón en 1955 la identidad del estadio fue modificada, con el correr de los años regresó y hoy el escenario recibe a unos 23.000 hinchas.

El Estadio de Sarmiento de Junín, relacionado con Eva Perón.

El estadio de Colón de Santa Fe se llamó Eva Perón al comienzo y luego se cambió el nombre

Estrenado el 9 de julio de 1946, el "Cementerio de los Elefantes" llevó el nombre de la entonces esposa del Presidente de la Nación desde 1952 hasta 1955, cuando la "Revolución Libertadora" derrocó a Perón y pasó a llamarse Estadio Centenario. La identidad inicial, en honor a la Primera Dama, se debió a que ella fue quien apoyó la afiliación del "Sabalero" a la AFA en 1948 y más tarde ayudó económicamente a la institución para la construcción de las primeras tribunas de cemento y con fondos para la iluminación artificial.

Sin embargo, rápidamente en 1958 pasó a denominarse como se lo conoce en la actualidad, Brigadier Estanislao López, en homenaje al caudillo argentino que gobernó la provincia entre 1818 y 1838. Este emblemático recinto de la capital de Santa Fe en el fútbol argentino fue remodelado para la Copa América de Argentina 2011 y recibe a unos 45.000 espectadores.

La cancha de Colón se llamó Eva Perón al comienzo y luego se modificó el nombre.

El "olvidado" ACIR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se trata del histórico recinto de la Asociación Comunitaria Integral de Rehabilitación, hoy llamado Eva Duarte, y tiene casi 62 años de vida. Está entre las calles Ramsay, Blanco Encalada, Dragones y Echeverría. En ese sitio funcionan las dependencias del Servicio Nacional de Rehabilitación, un organismo del Ministerio de Salud. Y además de ser la base del movimiento paralímpico argentino, allí se ubica el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y una sede de la Universidad de San Martín, con carreras de recuperación física.

La historia comenzó allá por el 27 de octubre de 1951, con la inauguración del Ciudad Estudiantil “Presidente Perón”, una escuela juvenil de formación política para capacitar a hijos de trabajadores y su acceso a futuros roles dirigentes. Pero con el golpe de estado de 1955, el sitio se usó como un centro temporario de detención de dirigentes peronistas. Con el nombre de ACIR desde 1969, en 1998 lo declararon monumento histórico nacional y, en 2013, por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el homenaje se amplió al resto de las instalaciones.

El "olvidado" ACIR de la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicado a apenas diez cuadras del Monumental de River Plate en el barrio porteño de Belgrano, se lo conoce como "el estadio oculto" de la Capital Federal, aunque hasta ahora ya lo utilizaron tres clubes del Ascenso: Deportivo Español (entre 1968 y 1971), Sportivo Italiano en 1971 y las divisiones inferiores de Sportivo Barracas en el 2015.

Por el lado del "Gallego", fue local allí por más de 30 encuentros oficiales. Por el lado de los "tanos", apenas hicieron de anfitriones en este sitio el 7 de agosto de 1971, cuando derrotaron por 1-0 a El Porvenir. Actualmente el lugar es usado por la ASO (Asociación de Sordos Argentina) y por el CILSA (Centro de Integración Libre y Solidaria de Argentina).