Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata ganó en la definición por tiros del punto del penal y es el nuevo campeón del fútbol argentino. Venció por penales a Racing y, en medio del conflicto con la AFA, se quedó con el título en la Liga Profesional. Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura al vencer por penales 6-5 a Racing, luego de haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, en la final jugada esta noche aquí ante una multitud.



El partido, disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, comenzó con un alto nivel de fricción y paridad, con ambos equipos buscando el control. El primer tiempo finalizó con un empate 0-0, aunque no estuvo exento de emociones. Racing generó peligro al inicio, principalmente a través de Duván Vergara. No obstante, Estudiantes tuvo las oportunidades más claras, destacándose un mano a mano de Guido Carrillo que fue atajado de manera providencial por el arquero de Racing, Facundo Cambeses, manteniendo el marcador en blanco al descanso.

El encuentro se destrabó en la segunda mitad. A los 35 minutos, el delantero de Racing, Adrián "Maravilla" Martínez, aprovechó un descuido defensivo de Estudiantes, eludió al arquero Fernando Muslera y definió picando el balón para anotar el 1-0 a favor de la "Academia". Cuando parecía que Racing se llevaba el título en el tiempo reglamentario, Guido Carrillo apareció a los 47 minutos del segundo tiempo para igualar el marcador. El experimentado delantero de Estudiantes conectó de cabeza un tiro libre, dejando sin chances a Cambeses y forzando la prórroga con el 1-1 final.

El partido se extendió al tiempo suplementario, donde el cansancio se hizo evidente en los jugadores. Durante el primer tiempo extra (1TE), el marcador se mantuvo sin modificaciones, con un remate de media distancia de Nazareno Colombo (Racing) y una oportunidad desperdiciada por Lucas Alario (Estudiantes). El minuto a minuto proporcionado en el enlace se detiene a los 109 minutos de juego (segunda mitad del tiempo extra), con el marcador aún igualado 1-1, por lo que el desenlace final del encuentro (si hubo un gol posterior o si se definió por penales) no se encuentra disponible en la fuente.

