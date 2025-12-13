"Cuentas públicas en orden": pese a la caída de la participación, Formosa garantiza el pago de salarios y aguinaldo

Pese a la caída de la coparticipación y en un contexto económico adverso, el subsecretario de Hacienda y Finanzas de Formosa, Miguel Antinori aseguró que la provincia gobernada por Gildo Insfrán mantiene orden en las cuentas fiscales y que todo se encuntra optimo para afrontar los sueldos de diciembre y el aguinaldo.

En diálogo con Agenfor, el ministro provincial especificó: “La traducción del superávit no implica un objetivo en sí mismo, sino en sostener las cuentas públicas ordenadas de modo tal que aleje la posibilidad del endeudamiento”.

Además, reprochó a los que pretenden desacreditar a la provincia al decir que “vive de la coparticipación o no presenta estados contables razonables, la realidad es totalmente lejana a esa afirmación”. Desde el año 2005 Formosa está adherida a la denominada Responsabilidad Fiscal y a las buenas prácticas de Gobierno, “con las cuales la provincia cumple a rajatabla y los recursos, vale resaltar, les son propios asignados por la Ley de Coparticipación Federal”.

Para Antinori, ello evidencia que la gestión de Insfrán “impone asimismo desde la responsabilidad en las cuentas públicas, el proceso de avance en el desarrollo del Modelo Formoseño”.

Prioridades en el Presupuesto Provincial

El funcionario destacó que en el Presupuesto Provincial se aprecia un porcentaje del 65% de erogaciones destinadas al rubro de servicios sociales y detalló que comprende "la salud, la seguridad y la promoción social, lo cual denota una vez más que Formosa no abandonó la lógica del orden en las cuentas públicas, y tampoco a la sociedad”.

De esta manera Antinori consideró que la provincia mantiene su inversión social, así como también en la asignación a obras de infraestructura.

Además, en lo que respecta en materia de política salarial, Antinori recordó que este año la provincia se diferenció porque hubo un 55% de incremento salarial en las remuneraciones de los agentes estatales, contrastado con un nivel de precios acumulados a noviembre del 28%, según el INDEC.

De esta manera, el funcionario destacó “el esfuerzo del Gobierno provincial en sostener el poder adquisitivo de sus trabajadores, mientras que en el orden nacional el incremento ronda el 18% anual, agregado a ello un impacto de despidos de más de 58.000 agentes públicos”.

Por otra parte, destacó que el valor mínimo de bolsillo garantizado en Formosa es de $880.000 con un incremento del 63% en el año mientras que en el orden nacional asciende a $334.800, en el que se evidencia la notoria disparidad en detrimento de los empleados del orden federal.

También consideró que “el país exhibe una creciente desindustrialización de la economía, una abrupta caída del consumo y un incremento del nivel de desempleo, condiciones que evidencian un proceso de recesión con una caída del Producto Bruto Interno durante dos trimestres, lo que agudiza la fuerte caída en la recaudación”.

Para finalizar, Antinori destacó los desafíos en el duro contexto nacional en el que se traza las metas para los próximos meses: “El objetivo es sostener el orden de las cuentas públicas, tarea que la provincia está llevando adelante hace más de 23 años”. En ese sentido confirmó que Formosa “no ha incursionado en gastos que desequilibren los egresos con los ingresos, porque eso significaría adoptar medidas que generen compromisos financieros que se solventen con endeudamiento”.