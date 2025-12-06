“Con Formosa no pudieron”: Insfrán cargó contra el ajuste de Milei y la dependencia del Fondo Monetario Internacional

Este viernes, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró la Línea de Media Tensión que permitirá abastecer de energía eléctrica de manera continua a las localidades de El Cañón y El Quemado Nuevo, jurisdicción de Laguna Yema. En ese marco, el mandatario analizó el panorama político nacional, la deuda con el FMI y las repercusiones tras la asunción de los nuevos representantes del Congreso de la Nación. "Con Formosa no pudieron", sentenció.

"Ahora alardean porque van a salir nuevamente a endeudarse", señaló el mandatario en pleno acto y cuestionó: "¿Endeudarse para qué? Es para pagar una deuda que vence en enero. Pero después hay un vencimiento más y no puede cumplir con la exigencia que le hace el Fondo Monetario, que es que tiene que recuperar reserva".

En este sentido, exclamó: "Si uno paga una deuda tiene que pagar con recursos genuinos para poder disminuirla, porque si se paga con otra deuda lo único que se logra es ir agrandando cada vez y así está el país".

En esta linea, el mandatario reflexionó sobre las prioridades del Gobierno libertario en el que mientras "no inauguró ninguna obra pública", se sabe la cantidad de viajes "al exterior que hizo el presidente para visitar a sus amados del exterior". Fue así, que describió que fueron negociando con las provincias y con el exterior, pero "en Formosa no pudieron".

Fue allí, que el mandatario formoseño analizó los resultados electorares y destacó que su provincia es una de las cuatro que se mantuvo firme como oposición del Gobierno libertario. "Formosa no se viste de otro color, es una de las cuatro provincias que no es convocada en los acuerdos que va a hacer el Gobierno Nacional porque es una de las provincias que no firmaron el Pacto de Mayo en julio", destacó Insfrán, y reconoció que la provincia tiene "superábit financiero, no superábit mentiroso".

Inversión publica para el Modelo Formoseño

Insfrán subrayó que su Gobierno no piensa "en términos económicos", sino en "independencia económica, soberanía política y justicia social", y consideró que esto ocurre mientras Nación "hace tanto alarde de que tienen déficit cero, pero no enviando lo que le corresponde por ley a las provincias, a los municipios. No haciendo ni una sol obra".

"Yo les pregunto: ¿si la distribución de energía en Formosa hubiera estado en manos privadas como es muchas provincias, esta obra se hubiera hecho? Tiene 60 km de línea y da conexión a 390 familias", destacó Insfrán sobre la obra pública, y como el Modelo Formoseño responde a las necesidades de la población y se aleja de la perspectiva de la rentabilidad del mercado. "No es una obra cualquiera en las circunstancias en la que vive el país, ya que hay un Gobierno que es libertario y dicen que esta obra no la tiene que hacer el Gobierno, la tiene que hacer el sector privado", sentenció.

"¿Con qué herramienta se defiende al hombre y la mujer? Con lo que se está haciendo acá, el cumplimiento de una de las tres banderas; esto es justicia social, igualdad de posibilidades", sentenció.

Diputados y el Congreso

El mandatario formoseño se mostró crítico con la situación de tres parlamentarios de Catamarca, Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega, y Fernando Monguillot, que ingresaron por el peronismo pero salieron del bloque Unión por la Patria, los cuales responden al gobernador Raúl Jalil. Y consideró que puede haber "algunos acomodaditos por un cargo o por un no sé qué, o algún bienestar personal para cambiar el rumbo".

También sentenció: "Es una vergüenza. Eso no es algo que no tiene que llamar la atención. Esta actitud, el cinismo que tienen. Podemos tener muchas cosas, pero nosotros no nos rebajarnos ante nadie, solamente nos arrodillarnos ante Dios".