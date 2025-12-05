El momento en el que evacuaron a los pasajeros del vuelo de Latam Airlines este jueves.

Un incendio en el aeropuerto de San Pablo desató una ola de desesperación y minutos tensos en un vuelo pronto a despegar, que derivó en la evacuación repentina de los 169 pasajeros que estaban subiéndose al avión.

Las llamas comenzaron en un vehículo de apoyo a un avión de la empresa Latam Airlines, donde se provocó un intenso fuego y una densa nube de humo que, afortunadamente, no alcanzó a la aeronave. El incidente ocurrió el jueves a la noche y si bien no tuvo heridos ni víctimas fatales, generó gritos, corridas y confusión entre los pasajeros.

Desde la compañía explicaron que la crisis empezó con el incendio "de un equipo de tierra de una empresa tercerizada, encargado de cargar el vuelo". En este contexto, desde la empresa aclararon que el fuego no alcanzó a la aeronave pero que el humo generado por el equipo "activó los protocolos de seguridad".

El vuelo LA3418, con destino a Porto Alegre, estaba completo y aún en proceso de acomodación de pasajeros cuando ocurrió la catástrofe.

Lucas Lima, uno de los pasajeros que viajaba con su esposa embarazada, contó a TV Globo que la situación se volvió caótica "en pocos segundos". "Desde adentro no había humo ni olor, y no entendíamos por qué teníamos que evacuar. A la gente le agarró desesperación", dijo al describir cómo vivió la situación.

A los pasajeros se los evacuó a través del puente de embarque y del tobogán de emergencia. La aerolínea destacó que el trabajo se hizo con la asistencia de "empleados entrenados para este tipo de situación". Aclararon también que "no hubo heridos" y que la situación "fue rápidamente controlada".

Sin embargo eso no pudo evitar la tensión de quienes estaban adentro del avión como de los demás viajantes del aeropuerto, quienes al ver la luz del fuego filmaron el hecho con sus celulares e inundaron las redes sociales con imágenes, dándole relevancia mediática al caso.

Qué dijo la empresa sobre el caso

En el comunicado oficial, la aerolínea Latam remarcó que la seguridad "continúa siendo el eje central de todas sus decisiones y operaciones", además de reiterar su compromiso con la protección "tanto de los pasajeros a bordo como de sus equipos en tierra".

Aparte de activar los protocolos de seguridad, también fue suspendido durante 10 minutos el abastecimiento de combustible a otras aeronaves, según señaló la concesionaria GRU Airport, que gestiona la terminal y se ocupa de hacer ese trabajo

Después de la evacuación los pasajeros fueron trasladados a otro vuelo para poder retomar su viaje. Según relató Lima, él y su esposa recibieron un vale de 150 reales (28 dólares) para cenar mientras esperaban la nueva partida. Desde Latam, ante la consulta por el siniestro, afirmaron que ofrecerán "toda la asistencia necesaria" y que los clientes afectados serían reacomodados.