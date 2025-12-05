Parece una aldea medieval y queda a 1 hora de Buenos Aires: el pueblo ideal para una escapada soñada.

Existe un pueblo a tan solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires que parece una aldea medieval. Si estabas pensando en hacer una escapada de fin de semana, este pueblo es una excelente opción.

Se trata de Campanópolis, una aldea dentro de González Catán que funciona como un pueblo pequeño, con diferentes casas construidas con un estilo medieval europeo, como si fuesen sacadas de un cuento.

La aldea está formada por un grupo de construcciones "unidas por callejuelas adoquinadas, pasajes, recovecos y lugares secretos", explican en su sitio web oficial. Al llegar, los visitantes se encuentran con un caminito por el que pueden pasar y recorrer las doce Casitas del Bosque.

A su alrededor hay fuentes, lagos y puentes de quebracho, además de muelles, un molino de viento holandés, una capilla colonial y una locomotora con vagones. Es un lugar ideal para perderse, recorrer cada uno de sus recovecos y sacar fotos.

Cómo nació Campanópolis: la historia de este mágico pueblo

El fundador de Campanópolis fue Don Antonio Campana, un hombre que después de enfrentar una enfermedad, dedicó años de su vida a construir este pequeño pueblo. Aunque no tenía estudios de arquitectura, tenía muy en claro cómo quería que quedara esta aldea medieval.

En 1976 adquirió el predio, que había sido expropiado por el CEAMSE. Poco tiempo después y tras una dura lucha judicial, logró recuperarlo y utilizó las antiguas demoliciones para construir este paisaje másico. Poco a poco, edificó la aldea con mezclas de estilos diferentes, en medio de bosques sembrados por él mismo.

Días y horarios de apertura y valor de las entradas

Miércoles, jueves, viernes y sábados : abierto en el rango de las 9 hasta las 17.

Las entradas tienen un valor de $20.000. Menores de dos años y personas con discapacidad (que presenten su certificado vigente) tienen acceso gratuito.

Los horarios de apertura son rotativos, por lo que se aconseja estar atento a la sección de compra de entradas en el sitio web. Los tickets se pueden adquirir ahí mismo e incluyen una visita guiada por el predio.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar Avenida General Paz en dirección al oeste y continuar hasta la intersección con Avenida Juan Manuel de Rosas (Ruta 3).

Una vez en la Ruta 3, continuar durante aproximadamente 31 kilómetros, hasta llegar al kilómetro 31,200, donde se encuentra el acceso señalado hacia Campanópolis. En ese punto, girar por la calle Bariloche y continuar siguiendo los carteles internos que conducen directamente a la entrada del predio.