Crisis en San Lorenzo: jugadores no se hicieron exámenes médicos por falta de pago

El plantel tomó la decisión de romper con el esquema de entrenamientos y adelantar vacaciones

Uno de los equipos que se encuentra sumergido en una profunda crisis instituciones acaba de sumar un nuevo episodio que expone que los problemas están lejos de resolverse. El plantel de San Lorenzo viene de cancelar una ronda de estudios médicos de rutina, debido a que desde la clínica informaron que el dinero nunca había sido depositado y por ende se negaron a prestar el servicio.

En la noche del lunes primero de diciembre, los jugadores del Ciclón recibieron una notificación que los dejó sorprendidos en un contexto que profundiza aún más la mala relación que disponen con los dirigentes. El mensaje que llegó a los celulares invitaba a romper el ayuno de 12 horas, ya que no iba a ser posible llevar a cabo los exámenes que el cuerpo médico del club y que el cuerpo técnico necesitaban para constatar que cada uno de los futbolistas se encuentran en condiciones de afrontar entrenamientos de gran exigencia.

Los jugadores reclaman un bono de 200 mil dólares por la Sudamericana

El hecho de que se cancelaran los exámenes médicos dio pie a que el plantel de San Lorenzo le comunicara a Damián Ayude la decisión de ponerle fin de manera anticipada al cronograma de entrenamientos y adelantar las vacaciones. La intenciones era continuar con las prácticas hasta el viernes 5 de diciembre a pesar de que el equipo no suma minutos en el Torneo Clausura, debido a que fue eliminado en la instancia de octavos de final frente a Central Córdoba de Santiago del Estero .

Sin embargo, no es la única medida de fuerza porque los jugadores también le reclaman a los dirigentes el pago de un bono especial que ronda en los 200 mil dólares. Uno que se había prometido en caso de que el Ciclón clasificará a la instancia de eliminación directa del campeonato argentino y el acceso a la Copa Sudamericana de la temporada 2026.

Por otro lado, se desprende que Atomik, que se encarga de vestir al plantel, hizo un aporte de 120 millones de dólares que estaba destinado a reducir de gran manera la deuda salarial con los jugadores. Lo particular es que el dinero nunca llegó a destino porque los directivos lo habían gestionado para saldar deudas pendientes con los aportes previsionales. Además, se conoció que el Ciclón debería mantener o aumentar el caudal de ventas de camisetas para que la relación con la marca deportiva presente un balance positivo recién a mediados del 2026.

¿River puede darle un respiro a San Lorenzo?

En las últimas horas, se conoció que Marcelo Gallardo se encuentra interesado en la ficha de Elías Báez para se transforme en una alternativa a Marcos Acuña en el sector izquierdo de la defensa, debido a que Milton Casco se marchará al no renovar su contrato. La información que circula expone que River se comunicó de manera formal con San Lorenzo para conocer condiciones.

La respuesta que mandaron desde Boedo es que el lateral izquierdo dispone de un valor de 4.5 millones de dólares por el 80% de la ficha. Un ingreso de dinero que permitirá poner al plantel al día como también cancelar varios compromisos y así evitar que el club sea sancionado con la inhibición de sumar refuerzos por parte de la FIFA en el próximo mercado de pases.