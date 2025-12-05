El presidente Javier Milei firmará este viernes el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, según confirmaron a El Destape fuentes del Gobierno nacional. El líder de La Libertad Avanza (LLA) planifica el tratamiento en las dos cámaras del presupuesto 2026 y la agenda de proyectos, que incluye, entre otros, la reforma laboral.

Milei firmará el decreto este viernes para habilitar el período de sesiones extraordinarias que comenzará en diciembre y se extenderá hasta febrero. Se estima que el texto definitivo se publique en el Boletín Oficial el martes.

El miércoles, tras la jura de los nuevos diputados, voces de LLA especulaban que el mismo martes ingresarían los proyectos a la Cámara baja y que el miércoles se realizaría el llamado a las comisiones.

El presupuesto 2026 ya tiene dictamen en Diputados y está presto a tratarse. El proyecto con prioridad para su ingreso en la Cámara baja es el de la ley de Inocencia Fiscal, que, como el Gobierno graficó, busca el blanqueo de los "dolares bajo el colchón".

Por otra parte, en el Senado tendrían prioridad de ingreso entrarían la ley reforma laboral, las modificaciones al Código Penal y a la ley de Glaciares. En declaraciones a Radio Rivadavia hoy, la nueva jefa de la bancada de LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich, adelantó que con el bloque "van a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo".

Si bien el triunfo de LLA en las elecciones legislativas de octubre le dio un impulso a la cantidad de bancas del oficialismo, Milei y LLA siguen dependiendo de los aliados. En Diputados, los mileistas son 95, superando al peronismo como primera minoría, y en el Senado son 20.

Con el presupuesto 2026 en la mira y el triunfo de LLA bajo el brazo, el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó, desde su asunción en el cargo, varias reuniones con gobernadores para conseguir los apoyos de sus legisladores en el Congreso. Hoy recibió al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y mañana se verá con el mandatario provincial de La Pampa, Sergio Zilliotto.

Los cónclaves de Santilli tuvieron algunos éxitos, como la escisión de los diputados catamarquelos que responden al gobernador Raúl Jalil del bloque de Unión por la Patria. "Ya visitó a los gobernadores en las provincias y los recibió en Casa Rosada ¿Qué más puede ofrecer?", especulaba en off the record un miembro del peronismo, en referencia a la solidez de los acuerdos que pueda tejer el gobierno mileista sin abrir la billetera para obras o envío de fondos.