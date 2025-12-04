En una reunión que duró poco más de una hora, Jorge Macri le llevó un pliego a Manuel Adorni y Diego Santilli con condiciones para acompañar el Presupuesto 2026 en el Congreso. Obra pública, traslado de la cárcel de Villa Devoto y, sobre todo, énfasis en el reclamo de la coparticipación, entre otros detalles, fueron los ítems que puso arriba de la mesa el alcalde ante el jefe de Gabinete y el ministro de Interior.

Jorge Macri se había reunido hace días con Luis Caputo en el Ministerio de Economía por la coparticipación y los recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy fue la primera vez que visitó la Rosada para ver al nuevo binomio Adorni-Santilli. En la mesa también le sentaron a su interlocutora libertaria en CABA: Pilar Ramírez, íntima de Karina Milei.

La respuesta fue unánime en Balcarce 50: "Todo depende de Toto", en referencia a que la decisión de abrir el grifo es 100% de Caputo. "Jorge lo que pide es el flujo de la copa (NdE: en referencia a la coparticipación). Nosotros necesitamos que entre guita para eso. No sabemos todavía. Dependerá de lo que decidan acá enfrente en Economía", dijo a El Destape una fuente con acceso a la reunión de hoy.

Macri salió del encuentro, al que tildó de "muy bueno", y condicionó su apoyo al Presupuesto 2026 en el Congreso: "Hay que discutir el nuevo Presupuesto. Hoy no hubo un compromiso. Nosotros hicimos el planteo. Ahora tienen el trabajo ellos hacia adentro a ver si lo pueden incluir en el Presupuesto nuestro pedido", afirmó ante El Destape.

El alcalde porteño quiere que esas partidas para CABA estén en el Presupuesto ya que aún no figuran. Asimismo, se refirió al 1,55% de coparticipación que firmó CABA con el Gobierno de Javier Milei en la Corte Suprema el año pasado y la Casa Rosada adeuda partes.

En CABA afirman que Nación adeuda casi 300 mil millones de pesos por las demoras de las transferencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó restituir un coeficiente mayor de coparticipación. Aunque reconocen que el 1.4% del goteo diario se está cumpliendo.

"Hace varios meses que estamos trabajando bien, es una nueva etapa, creo que estamos en una buena sintonía, nosotros queremos que al Gobierno Nacional le vaya bien y queremos que ese éxito del Gobierno Nacional le permita a la Ciudad estar mejor también", agregó Jorge Macri ante este portal. Sobre el condicionamiento al apoyo parlamentario, Macri expresó: "El presidente del bloque en el Congreso (PRO, Cristian Ritondo) tiene un montón de requerimientos de nuestros gobernadores, de la mirada de los legisladores respecto al Presupuesto. Uno de los requerimientos, o el requerimiento principal de Ciudad, es que esté incluido de manera específica el renglón de la coparticipación. Eso reclamamos".

Hay una realidad que debilita a Jorge Macri y es que hoy no tiene diputados o senadores que le respondan a él directamente. Todos dependen en parte de su primo: Mauricio Macri, líder del PRO.