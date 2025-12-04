Dónde queda Cabo Verde, el país que clasificó al Mundial 2026

Cabo Verde obtuvo su primera clasificación a un Mundial tras vencer 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia.

La clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 generó una gran atención mundial por el impacto histórico que representa para el fútbol africano. El logro deportivo volvió a poner en agenda la ubicación, las características y el crecimiento competitivo del país, que confirmó un proyecto sostenido durante más de dos décadas.

La histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026

El seleccionado caboverdiano consiguió su primer boleto a una Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia, en el cierre del Grupo D de las Eliminatorias Africanas. El encuentro se destrabó en la segunda mitad, cuando Dailon Livramento abrió el marcador luego de aprovechar un rebote dentro del área.

Minutos después, el equipo dirigido por Bubista amplió la ventaja con una jugada colectiva que derivó en el gol de Willy Semedo, luego de un cabezazo previo de Diney Borges. El resultado definitivo llegó a los 91 minutos, cuando el defensor Stopíra selló el 3-0 y desató el festejo de los 15.000 espectadores presentes en el estadio inaugurado en 2014.

La jornada tomó un carácter festivo en todo el país: el gobierno decretó asueto desde el mediodía para que la población pudiera seguir el partido y celebrar la hazaña deportiva, un hito que se suma a las destacadas actuaciones en las últimas ediciones de la Copa África.

Dónde queda Cabo Verde y cómo es su territorio

Para comprender el fenómeno deportivo, resulta necesario ubicar geográficamente al país. Cabo Verde es un archipiélago conformado por diez islas principales y cinco islotes situados en el océano Atlántico, a unos 460 kilómetros al oeste de Senegal. Su territorio combina zonas montañosas, playas volcánicas y ciudades costeras que funcionan como centros administrativos y turísticos.

El país obtuvo su independencia de Portugal en 1975 y cuenta con alrededor de 500.000 habitantes según el último censo de 2021. Sin embargo, la comunidad caboverdiana en el exterior supera ampliamente esa cifra: se estima que 1,5 millones de caboverdianos viven en Portugal, los Países Bajos, Francia, Italia y Estados Unidos. Esa diáspora mantiene un vínculo estrecho con el país a través de aportes económicos, iniciativas culturales y proyectos deportivos que fortalecen la identidad nacional.

El proyecto deportivo que impulsó el crecimiento del fútbol caboverdiano

El avance de Cabo Verde en la escena internacional no fue producto del azar. Desde inicios de los años 2000, la Federación Caboverdiana de Fútbol implementó una estrategia orientada a localizar jugadores de raíces caboverdianas que se desempeñaban en clubes europeos. Con el tiempo, y gracias a la actualización de la normativa de la FIFA, muchos de ellos pudieron integrarse al seleccionado nacional.

Este proceso generó un salto competitivo inmediato. Los Tiburones Azules alcanzaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en 2013 y 2023, posicionándose como un conjunto respetado en el continente. Incluso estuvieron cerca de clasificar al Mundial 2014, aunque una sanción administrativa frustró esa oportunidad.

La clasificación al Mundial 2026 representa la consolidación de un proyecto que combinó formación local, identificación con la diáspora y una política deportiva sostenida. El equipo, que también llegó a semifinales en la última Copa África, se transformó en un símbolo de crecimiento institucional y de integración social.

Un país pequeño con un impacto global creciente

El éxito reciente posicionó a Cabo Verde en el mapa internacional no solo desde la perspectiva deportiva, sino también cultural y geográfica. Su ubicación estratégica en el Atlántico, sumada al desarrollo de su comunidad global, contribuye a un reconocimiento que trasciende el fútbol y que hoy encuentra en la clasificación mundialista una vitrina única.