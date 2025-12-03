Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar y AUH en diciembre 2025

Monto a cobrar Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en diciembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,3%, en sintonía con la inflación registrada en octubre. Además, los beneficiarios de esta prestación y de la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, el programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos.

Sin embargo, no todas las familias acceden a estos beneficios. Existen criterios estrictos de exclusión que determinan quiénes no cobran ni la AUH ni la Tarjeta Alimentar durante diciembre de 2025. Las actualizaciones se rigen por el esquema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/2024, que ajusta los montos en función de la inflación informada por el INDEC. Además, el organismo anticipó que los pagos se realizarán antes de Navidad y Fin de Año.

Tarjeta Alimentar ANSES: quiénes no la cobran

Quiénes no cobran la AUH en diciembre 2025

Quedan excluidos del cobro de la Asignación Universal por Hijo quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Trabajadores en relación de dependencia registrados , ya que perciben asignaciones familiares por otro régimen.

Monotributistas desde la categoría C en adelante , que tampoco pueden acceder a la AUH.

Personas que cobren jubilaciones, pensiones contributivas o retiros , ya que no se consideran dentro del universo alcanzado por la AUH.

Titulares de planes sociales incompatibles , según la evaluación vigente de la Anses.

Personas extranjeras sin residencia legal mínima acreditada , uno de los requisitos obligatorios para percibir la asignación.

Familias cuyos datos no se encuentren correctamente actualizados en los sistemas del organismo.

ANSES: quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar está destinada exclusivamente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobran AUE.

Madres de siete hijos o más que cobran pensión no contributiva.

Quedan excluidos del cobro del beneficio quienes:

No perciban AUH, AUE ni pensión por siete hijos.

Tengan hijos mayores de 18 años , excepto en casos de discapacidad.

Hayan perdido la AUH por cambio en su situación laboral , ingreso a un empleo formal o incompatibilidad con otro beneficio.

Presenten irregularidades en los datos personales o del grupo familiar.

Quiénes cobran AUH y Tarjeta Alimentar

Cuánto cobran los beneficiarios que sí reciben AUH en diciembre

Con el aumento del 2,3%, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.

Cabe recordar que los titulares cobran solo el 80% de ese monto todos los meses, mientras que el 20% restante se retiene y se acumula para ser cobrado una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para diciembre 2025

Los valores que se pagan este mes son:

Familias con un hijo o titulares de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha que la AUH.