Malas noticias para los fanáticos: la autora de Envidiosa explicó qué pasará con el personaje de la psicóloga

El personaje de Fernanda, la psicóloga de Vicky, interpretado por Lorena Vega, es uno de los favoritos de las diferentes temporadas de Envidiosa. Sin embargo, en medio de las especulaciones de los fanáticos, la autora de la serie descartó la posibilidad de que se haga un posible spin-off con ella.

La idea de lanzar otra temporada sobre la vida personal de la psicóloga que atiene a Vicky incluso fue planteada desde Netflix, pero la guionista Carolina Aguirre rechazó la posibilidad. "Hubo propuestas para que la historia de Lorena Vega siga, pero personalmente no lo veo", señaló en diálogo con Bondi, el programa de streaming de Ángel de Brito.

Además, la autora explicó por qué la cuarta temporada será la última: "Con Netflix nos parece que ya está. Hay algo que tiene que ver con la edad de la protagonista, con una crisis que se da a cierta edad. Estirarla sería seguir buscando tópicos que no tienen que ver con el planteo inicial, se va a deformar", consideró.

En ese sentido, remarcó que es una serie que está pensada para una cierta cantidad de episodios. "Cuando vos pensás una idea, esa idea ya tiene en su ADN si va a ser un largometraje o si tiene formato de serie, y el tipo de conflicto que tiene", profundizó.

El 19 de noviembre de 2025 se estrenó la tercera temporada de Envidiosa que se posicionó como uno de los estrenos más vistos regionalmente y se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el número 5 semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones a nivel mundial.

En medio del rotundo éxito se confirmó que la temporada 4 ya está grabada y que será la última entrega de la serie. "Hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha", reveló la propia Griselda Siciliani, que interpreta a Vicky Mori, y echó por tierra la ilusión de que la producción siga todavía más tiempo.

"Ya terminamos de hacer Envidiosa. Hay cuarta, está hecha, es una bomba no se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura", aseguró la actriz.