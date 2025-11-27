La creadora de Envidiosa salió a responderle a los usuarios que critican el personaje de Griselda Siciliani: "Otra versión de la pick me girl"

La tercera temporada de "Envidiosa" llegó a Netflix hace una semana y ya genera controversias en redes sociales. Ante las diferentes críticas al personaje de Vicky Mori, protagonizado por Griselda Siciliani, la creadora de la serie, Carolina Aguirre, cruzó a los usuarios que consideran "infumable" a la protagonista y reflexionó sobre los roles en las parejas.

A pesar de que el personaje de Vicky Mori ha crecido a lo largo de las primeras temporadas, en la tercera parte se le presentan nuevas inseguridades y desafíos profesionales y sentimentales que deberá superar para seguir con su novio Matías. La autora señaló en su cuenta de Instagram (@aguirrecaro) que entre el "aluvión" de espectadoras que se han sentido identificadas con Vicky, hay muchas mujeres que buscan diferenciarse para aparentar ser “más aceptables” para los hombres.

Al respecto, lamentó: "Me matan de pena las minas que se enojan diciendo que Vicky es infumable y que es inverosímil que Matías la aguante"."Una pareja no te aguanta, te elige", remarcó

En ese sentido, lanzó: “La mina que dice ‘ay qué infumable Vicky’ es otra versión de la pick me girl”, lanzó en referencia al nuevo término utilizado en redes sociales para definir a las mujeres que buscan aprobación masculina.

Y amplió: “Quieren avisarle a los hombres que ellas no, que son distintas, que no rompen las bolas y no hacen planteos". Y señaló que esas espectadoras siguen discursos como "‘yo no soy como ella, me parece infumable, elegime a mí’". "Aun estando en pareja. Me destruye”, consideró.

La guionista invitó a las mujeres a normalizar que sus parejas las acompañen y remarcó que no deberían "conformarse con menos”,

En su descargo, Aguirre cuestionó el desequilibrio emocional en las relaciones heterosexuales: “Normalicemos que los hombres sostengan y acompañen las crisis de sus parejas. Es lógico que parezca raro, porque pasa poco”. “Es lógico que les parezca insólito que un hombre sostenga emocionalmente porque es poco habitual, pero no deberíamos conformarnos con menos”, concluyó.

Qué significa el concepto "pick me girl" que usó la autora

El concepto de pick me girl, que podría traducirse como "chica que quiere que la elijan", es un término que se utiliza en internet para describir a las mujeres que actúan, tiene manifestaciones o critican a otras mujeres en busca de aprobación masculina en ámbitos sociales o en pareja. Habitualmente se presentan a sí mismas como diferentes y por encima del resto de las mujeres.