Envidiosa: ¿habrá temporada 4 de la exitosa serie de Netflix?

Todo lo que se sabe sobre la temporada 4 de Envidiosa.

La serie creada por Adrián Suar Envidiosa está de vuelta en Netflix con el estreno de su temporada 3 que continúa la historia de Vicky y sus inseguridades a lo largo de 10 capítulos. Dirigida por Daniel Barone y con Griselda Siciliani como protagonista, el show se convirtió en uno de los éxitos de la plataforma y el final de temporada está sorprendiendo a los fans. En este marco, ya están surgiendo preguntas sobre el futuro de la serie y su continuación.

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos, sin perder el equilibrio.

Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman protagonizan Envidiosa. La tercera temporada cuenta con las actuaciones especiales de María Abadi, Agustín Aristarán, Agustina Suásquita (Papry), José “El Purre” Giménez Zapiola, Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

Final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

En el cierre de temporada Matías (Lamothe) se reúne con una ex novia del pasado (Julieta Cardinali) que le informa que tuvo un hijo y que él es el padre. A continuación le presenta al niño. La noticia se da en medio de los conflictos de Vicky a la hora de plantearse ser madre. Los minutos finales muestran la confrontación de la pareja ante el anuncio de Matías, que pone nuevamente en conflicto el modelo de familia preestablecido.

¿Habrá temporada 4 de Envidiosa?

Envidiosa tendrá una temporada 4, aunque todavía Netflix no hizo el anuncio oficial. Los capítulos de la misma ya se grabaron y se presupone que podrían salir durante el primer trimestre del 2026. Una reciente publicación de Instagram de Griselda Siciliani despidiéndose de su personaje en la serie podría indicar que la temporada 4 sería el cierre de la historia, pero aún no hay datos oficiales.

Acompañando el éxito que tuvo la primera temporada en 2024, la segunda temporada se posicionó a días de su estreno en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay; y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.