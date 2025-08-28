Netflix anunció las 3 actrices que darán vida a Moria Casán en su serie biográfica.

Netflix anunció a las actrices encargadas de interpretar a Moria Casán en la serie de ficción inspirada en su vida: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione. Las artistas la representarán en esta nueva producción, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

En un comunicado publicado por Netflix, Moria Casán habló sobre la elección de las tres Morias y se mostró feliz: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

“Es la primera vez que me proponen convertirme en un una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ´Ser´ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”, sostuvo Cecilia Roth, quien encarnará a Moria Casán en su etapa actual.

Por su parte, Griselda Siciliani opinó: “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”. La sorpresa más grande es que Sofía Gala Castiglione representará a su madre, cuando algunas versiones indicaban que Lali Espósito podía quedarse con el personaje en su etapa más joven: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

Cuándo se estrena la serie de Moria Casán en Netflix

Netflix no anunció la fecha de estreno de la serie basada en la vida de Moria Casán, pero se espera que en los próximos meses arranque la producción. Javier Van de Couter es conocido por su trabajo en la dirección de las exitosas películas Mía y Tesis sobre una domesticación, ambas protagonizadas por la actriz y escritora Camila Sosa Villada.