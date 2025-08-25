Cecilia Roth criticó a Milei y no se guardó nada: "Maligno"

Cecilia Roth durísima con Javier Milei.

La reconocida actriz Cecilia Roth habló sobre el presidente Javier Milei y lo criticó duramente, poniendo el foco en la agresividad que maneja el jefe de Estado y la crueldad con la que ejerce el poder.

"Me parece que hay una potencialización de todo aquello que implique odiar al otro, especialmente al que es más débil. Un presidente no puede tener esa actitud con alguien que no tiene ese poder. Yo creo que justamente lo ejerce porque lo tiene", apuntó la artista al referirse al día en que el mandatario la trató de "fracasada".

En la nota con Infobae, Cecilia Roth agregó: "Creo que hay un uso absolutamente maligno de la posibilidad de hacer daño. La maldad no es locura, la maldad es maldad. Hay gente mala, existe, y la verdad es que él es malo".

"Todas las mañanas leo qué se le ocurrió hoy. Y además, no todas son cosas que después se cumplen. Por ejemplo, cuando dice lo de la visa a Estados Unidos, que no la vamos a necesitar, ¿no lo consultaste con Estados Unidos? Y además, ¿Quién viaja a Estados Unidos? El tema fundamental es la caída estrepitosa de millones de personas en la pobreza", sumó la actriz.

La actriz también apuntó contra Agustín Laje

Roth también se refirió al ataque que recibió de parte del presidente y sus seguidores sen la redes sociales después de que ella opinara que el "Gobierno está censurando". De inmediato, el mandatario le respondió a través de su cuenta de X.

En diálogo con C5N, sostuvo que le "da igual que le diga fracasada", pero lo que le molestó es que su nombre estuvo mucho tiempo en boca del Presidente, como también lo estuvieron otras figuras, en especial mujeres de la cultura nacional.

Además, contó que quien empezó hablar sobre ella fue el libertario Agustín Laje. "Me da más miedo, incluso porque es más extremista, con una ideología muy clara, el otro día dijo que decidió no tener ningún amigo zurdo, nadie cercano porque es gente mala y enferma", remarcó.