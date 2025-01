Milei volvió a atacar a Cecilia Roth: "Es más fácil llorar censura"

El presidente, Javier Milei, volvió a usar sus redes sociales para atacar a uno de los íconos del cine y de la cultura argentina: "Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso", dijo en referencia a Cecilia Roth. La reconocida actriz de trayectoria nacional e internacional dio una entrevista en la que denunció que el Gobierno "censura" y manifestó su temor por la "naturalización" de que el Presidente "maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico".

"Estoy con @leocifelli (secretario de Cultura de la Nación) y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana", ironizó Milei por la noche a través de su cuenta de X, donde además agregó: "Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura".

En la misma línea, completó: "Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso".

Qué había dicho Cecilia Roth

"Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático", disparó Roth durante una entrevista.

"Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", agregó la actriz reconocida por protagonizar películas del director español Pedro Almodóvar, entre muchos otros.

Esta es la segunda vez que el mandatario usa sus redes sociales para atacar a Roth, de la misma manera que lo hizo anteriormente con Lali Espósito, que en más de una vez manifestó su postura contraria al Gobierno como al Presidente. La vez anterior aprovechó un posteo del dirigente ultraderechista y antiaborto Agustín Laje, aliado del jefe de Estado en su batalla cultural: "Al progre no le entra en la cabeza la diferencia entre censura (que es lo que han hecho ellos con la basura de la cultura de la cancelación) y qué es demanda de mercado. Lo que pasa es que el ladrón cree a todos de su condición", expresó Milei.

En su posteo Laje había dicho: "Siempre es divertido constatar que la realidad más palpable es exactamente la opuesta a la que la casta cultural cree interpretar”. Luego, hizo afirmaciones poco certeras sobre las políticas del Gobierno nacional: “Nadie que hable de la dictadura, de género, de cambio climático o que simplemente desee ver una película de Espósito, ha sido amenazado, ni atacado físicamente, ni expropiado ni asesinado por el gobierno de Milei. Todo lo que molesta a Cecilia Roth, se llama pluralidad, que es una de las consecuencias más importantes de la libertad de expresión”.

El desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género, de derechos humanos y para combatir el cambio climático son una realidad, así como el asedio que vivieron artistas como Lali, o como ahora sucede con Roth, por parte del jefe de Estado como por ejércitos de trolls en las redes sociales. “El arte y la cultura son parte esencial de nuestra identidad como país. Que el cine argentino no exista le da igual, porque no ve ni cine nacional ni extranjero. Solamente lee libros de economía y escucha ópera”, había dicho la actriz previamente.