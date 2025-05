Sorpresa por el mensaje de Ángel Correa a Gallardo por el interés de River: "El momento"

Sorpresa por el mensaje de Ángel Correa a Gallardo por el interés de River

Si bien todavía no terminó con la primera mitad de la temporada en el fútbol argentino, en River Plate ya piensan en lo que viene y uno de los objetivos es el Mundial de Clubes 2025. Para dicho torneo, uno de los refuerzos apuntados de Ángel Correa, el exjugador de San Lorenzo que se desempeña en el Atlético de Madrid y fue campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina. Sin embargo, el propio futbolista se encargó de dejar en claro sus planes de cara a futuro.

Con sus declaraciones envió un mensaje directo y contundente para Marcelo Gallardo, quien sueña con la posibilidad de contar con él en su equipo tal como lo logró con otras figuras de la "Albiceleste". Sin embargo, es cierto que no le será nada fácil incluso sabiendo que el volante será parte del "Colchonero" de Diego "Cholo" Simeone en el certamen que iniciará a mediados de junio. Mientras el "Muñeco" continúa a la espera, "Angelito" no se guardó nada sobre esta chance.

Correa y un mensaje contundente a Gallardo sobre el interés de River

En diálogo con Gastón y Esteban Edul para el canal de YouTube que lleva el apellidos de los hermanos, el mediocampista de la Selección Argentina se refirió al interés de River por él y esbozó: "No lo sé, tendría que ver en el momento. Me pone contento porque es un grandísimo club. Tuve la suerte de conocer a (Marcelo) Gallardo y me parece un magnífico entrenador, conozco a varios chicos del equipo". A su vez, Correa aseguró que no habló con el DT y tampoco está al tanto de si el rumor es cierto ya que nadie se comunicó con él.

Por otro lado, el surgido en San Lorenzo agregó que podría ser el último torneo que dispute con el Atlético de Madrid y ya lo habló con su familia. En cuanto al Mundial de Clubes, el conjunto que milita en LaLiga de España compartirá el Grupo B con el Paris Saint Germain de Francia, el Seattle Sounders de Estados Unidos y el Botafogo de Brasil.

Ángel Correa suena en River y rompió el silencio sobre el interés de Marcelo Gallardo

Las estadísticas de Ángel Correa como jugador del Atlético de Madrid

463 partidos disputados.

87 goles.

65 asistencias.

Tres títulos (Europa League 2018, Supercopa de Europa 2018, La Liga 2021).

El fixture de River en el Mundial de Clubes

River vs. Urawa Red Diamonds - Martes 17 de junio a las 17 (hora argentina) en el Estadio Lumen Field de Seattle.

River vs. Monterrey - Sábado 21 de junio a las 23 (hora argentina) en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles.

River vs. Inter de Milán - Miércoles 25 de junio a las 23 (hora argentina) en el Estadio Lumen Field de Seattle.

¿Cómo es el formato del Mundial de Clubes 2025?

La competencia, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo año, presenta un formato renovado que replica el tradicional esquema mundialista. Los clasificados llegaron a través de diferentes métodos, desde el ranking histórico hasta la obtención de títulos continentales, lo que asegura la presencia de las instituciones más prestigiosas del planeta.

A diferencia de las ediciones anteriores que contaban con solo siete participantes, el certamen replicará la estructura tradicional de la Copa del Mundo desde la edición de Francia 1998, con una fase inicial de ocho grupos de cuatro clubes cada uno, seguida de rondas eliminatorias que definirán al campeón. El reglamento establece restricciones claras para el sorteo que condicionarán la conformación de los grupos. Los del mismo país o Confederación no podrán enfrentarse en esta primera fase, con la única excepción de los europeos, que sí podrán compartir grupo siempre que no sean del mismo país.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, desde donde comenzará la fase de eliminación directa hasta definir al campeón, sin la realización de partido por el tercer puesto. El mejor de la zona A se medirá con el segundo de la B y así sucesivamente. Si hay empate en puntos se definirá por diferencia de gol. Si persistiera la igualdad, será por goles a favor. A partir de octavos, si empatan habrá un alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 cada uno. Si continúa la parda, penales.